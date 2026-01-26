CGM

Arctic Monkeys powracają z nowym singlem charytatywnym „Opening Night”

To pierwszy utwór formacji od czasu ich ostatniego albumu The Car z 2022 roku

2026.01.26

opublikował:

Arctic Monkeys powracają z nowym singlem charytatywnym „Opening Night”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Arctic Monkeys wracają z długo oczekiwanym singlem „Opening Night”, który otwiera nowy album charytatywny HELP(2) wydany przez War Child Records. To pierwszy utwór formacji od czasu ich ostatniego albumu The Car z 2022 roku.

HELP(2) – muzyka wspierająca dzieci w strefach konfliktu

Projekt HELP(2) powstał z inspiracji kultowym albumem HELP z 1995 roku, który zebrał ponad 1,2 miliona funtów na pomoc dzieciom dotkniętym konfliktem w Bośni. Ponad trzy dekady później sytuacja humanitarna wciąż się pogarsza – obecnie prawie jedno na pięcioro dzieci na świecie żyje w strefach objętych wojną.

Dochód z albumu HELP(2) wesprze organizację War Child w dostarczaniu pilnej pomocy, edukacji, wsparcia psychicznego oraz ochrony dzieci dotkniętych wojną na całym świecie. Album ukaże się 6 marca 2026 roku.

Nagrania w Abbey Road i współpraca z gwiazdami

Większość nagrań powstała w ciągu jednego tygodnia w Abbey Road Studios w listopadzie 2025 roku. Produkcją zajął się James Ford, który koordynował pracę różnorodnej grupy artystów, dbając o ambitną i głęboko współpracującą produkcję.

W projekcie wzięli udział między innymi:

  • Anna Calvi

  • Arlo Parks

  • Beck

  • Beth Gibbons

  • Big Thief

  • Damon Albarn

  • Depeche Mode

  • Foals

  • Fontaines D.C.

  • Greentea Peng

  • Olivia Rodrigo

  • Pulp

  • Sampha

  • Wet Leg

  • Young Fathers

Niektóre nagrania powstały w duetach: Damon Albarn połączył siły z Johnnym Marrem, Kae Tempest i Grianem Chattenem przy utworze Flags, a Olivia Rodrigo nagrała The Book of Love z Grahamem Coxonem.

Arctic Monkeys wspierają War Child

Arctic Monkeys, którzy od 2022 roku nie wydali nowej muzyki, podkreślają, że udział w projekcie był dla nich wyjątkowym doświadczeniem:
Kiedy James Ford zadzwonił i poprosił nas o udział w HELP(2), wpadliśmy na pomysł utworu i zebraliśmy się w Abbey Road, by go nagrać. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać nieocenioną pracę War Child i mamy nadzieję, że album realnie poprawi życie dzieci dotkniętych wojną – powiedział zespół.

„By Children, For Children” – wizualna koncepcja Jonathan’a Glazera

Nagraniom towarzyszyła wyjątkowa wizualna oprawa „By Children, For Children”, stworzona przez nagradzanego reżysera Jonathan’a Glazera. Kamery powędrowały zarówno do studia, jak i do dzieci w strefach konfliktu, m.in. w Gazie, Ukrainie, Sudanie i Jemenie, dzięki czemu muzyka bezpośrednio łączy się z tymi, którym ma pomagać.

HELP(2) – muzyka z misją

Rich Clarke, szef działu muzyki War Child UK, podkreśla, że album jest „więcej niż muzyką”, pokazując, że przemysł muzyczny potrafi jednoczyć się wokół wspólnego celu humanitarnego. Pierwszy album HELP, zainicjowany przez Briana Eno, stał się jednym z najbardziej cenionych charytatywnych wydawnictw w historii. HELP(2) kontynuuje tę misję, angażując kolejne pokolenie artystów w walkę o prawa dzieci w strefach konfliktów.

Tagi


Popularne newsy

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów
NEWS

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką
NEWS

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”
NEWS

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

Polecane

CGM
Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be D ...

Rihanna nie kryje radości

2 godziny temu

CGM
Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

„Nie miałem pojęcia"

2 godziny temu

CGM
Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The ...

Charlie pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego,

2 godziny temu

CGM
Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania

2 godziny temu

CGM
Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „ ...

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

3 godziny temu

CGM
Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w muzyce od nowa”

Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w ...

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

3 godziny temu