Arctic Monkeys powracają z nowym singlem charytatywnym „Opening Night”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Arctic Monkeys wracają z długo oczekiwanym singlem „Opening Night”, który otwiera nowy album charytatywny HELP(2) wydany przez War Child Records. To pierwszy utwór formacji od czasu ich ostatniego albumu The Car z 2022 roku.

HELP(2) – muzyka wspierająca dzieci w strefach konfliktu

Projekt HELP(2) powstał z inspiracji kultowym albumem HELP z 1995 roku, który zebrał ponad 1,2 miliona funtów na pomoc dzieciom dotkniętym konfliktem w Bośni. Ponad trzy dekady później sytuacja humanitarna wciąż się pogarsza – obecnie prawie jedno na pięcioro dzieci na świecie żyje w strefach objętych wojną.

Dochód z albumu HELP(2) wesprze organizację War Child w dostarczaniu pilnej pomocy, edukacji, wsparcia psychicznego oraz ochrony dzieci dotkniętych wojną na całym świecie. Album ukaże się 6 marca 2026 roku.

Nagrania w Abbey Road i współpraca z gwiazdami

Większość nagrań powstała w ciągu jednego tygodnia w Abbey Road Studios w listopadzie 2025 roku. Produkcją zajął się James Ford, który koordynował pracę różnorodnej grupy artystów, dbając o ambitną i głęboko współpracującą produkcję.

W projekcie wzięli udział między innymi:

Anna Calvi

Arlo Parks

Beck

Beth Gibbons

Big Thief

Damon Albarn

Depeche Mode

Foals

Fontaines D.C.

Greentea Peng

Olivia Rodrigo

Pulp

Sampha

Wet Leg

Young Fathers

Niektóre nagrania powstały w duetach: Damon Albarn połączył siły z Johnnym Marrem, Kae Tempest i Grianem Chattenem przy utworze Flags, a Olivia Rodrigo nagrała The Book of Love z Grahamem Coxonem.

Arctic Monkeys wspierają War Child

Arctic Monkeys, którzy od 2022 roku nie wydali nowej muzyki, podkreślają, że udział w projekcie był dla nich wyjątkowym doświadczeniem:

– Kiedy James Ford zadzwonił i poprosił nas o udział w HELP(2), wpadliśmy na pomysł utworu i zebraliśmy się w Abbey Road, by go nagrać. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać nieocenioną pracę War Child i mamy nadzieję, że album realnie poprawi życie dzieci dotkniętych wojną – powiedział zespół.

„By Children, For Children” – wizualna koncepcja Jonathan’a Glazera

Nagraniom towarzyszyła wyjątkowa wizualna oprawa „By Children, For Children”, stworzona przez nagradzanego reżysera Jonathan’a Glazera. Kamery powędrowały zarówno do studia, jak i do dzieci w strefach konfliktu, m.in. w Gazie, Ukrainie, Sudanie i Jemenie, dzięki czemu muzyka bezpośrednio łączy się z tymi, którym ma pomagać.

HELP(2) – muzyka z misją

Rich Clarke, szef działu muzyki War Child UK, podkreśla, że album jest „więcej niż muzyką”, pokazując, że przemysł muzyczny potrafi jednoczyć się wokół wspólnego celu humanitarnego. Pierwszy album HELP, zainicjowany przez Briana Eno, stał się jednym z najbardziej cenionych charytatywnych wydawnictw w historii. HELP(2) kontynuuje tę misję, angażując kolejne pokolenie artystów w walkę o prawa dzieci w strefach konfliktów.