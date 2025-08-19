Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

fot. mat. pras.

Przed nami szósta edycja festiwalu, która odbędzie się w najbliższy weekend – 22–23 sierpnia w Żninie, w dawnej XIX-wiecznej fabryce cukru położonej nad Jeziorem Dużym na północnym krańcu Wielkopolski w baśniowej krainie Pałuki.

Cukrownia Żnin to niezwykła postindustrialna enklawa – miasto w mieście, z hotelem, restauracjami, basenem, spa i wieloma atrakcjami. To idealne miejsce na weekend. Tylko tutaj możecie wysłuchać koncertów z okna hotelowego i wyjść na festiwal w kapciach. Warto jednak poczesać się wcześniej, bo spotkanie na korytarzu Meli Koteluk, Kasi Sienkiewicz czy Muńka jest więcej niż pewne.

Tutaj nie ma podziałów, wszyscy uczestnicy, artyści, organizatorzy nocują w tym samym hotelu, ucinają sobie krótkie rozmowy, przesyłają przelotne spojrzenia i obdarowują uśmiechem na śniadaniu. To miejsce, w którym spotkanie, rozmowa czy uścisk dłoni z Waszymi ulubionymi artystami nie są niczym wyjątkowym.

W tym roku przeniesiemy się na koniec cudownych lat 80., do epoki neonowych ubrań, komputerów C64, ikonicznych filmów, walkmanów i kultowych hitów muzycznych. Do czasów indywidualistów i rozwoju nowych technologii, kiedy klawiatury stukały w rytm pierwszych syntezatorów, a ekrany migały neonowym blaskiem, przypominając nam, że przyszłość jest tuż za rogiem.

Na dwóch scenach YASS! wystąpią najciekawsi polscy artyści oraz legendy z Wysp Brytyjskich — Apollo 440 i The Herbaliser Band, reprezentanci kultowego Ninja Tune.

Wielkie lądowanie Apollo 440 w Żninie

Zaczęli w latach 90. jako pionierzy miksu elektroniki z żywym graniem. Dziś, po 30 latach na scenie, zespół Apollo 440 wciąż brzmi jak przyszłość. Ich koncerty to soniczne eksplozje – potężna dawka breakbeatów, gitar, syntezatorów i totalnej scenicznej energii.

Na pewno znacie ich z nieśmiertelnych hymnów: „Stop The Rock”, „Ain’t Talkin’ ‘Bout Dub”, „Krupa” – a także z soundtracków do filmów Zagubieni w kosmosie i Aniołki Charliego.

The Herbaliser Band – legenda Ninja Tune powraca

Jedna z najbardziej kultowych formacji brytyjskiej sceny powraca po latach milczenia – YASS! Festival będzie jednym z pierwszych miejsc, gdzie usłyszycie na żywo ich najnowszy, jeszcze gorący materiał wydany w czerwcu tego roku! Ponadto na koncercie w Żninie zespół zagra klasyki z albumów: „Remedies”, „Blow Your Headphones”, „Very Mercenary”, „Something Wicked This Way Comes” i 'Take London”.

Poza tym na scenach YASS! wystąpią znani i lubiani: Beskres, Coals, Hubert, Igo, Kwiat Jabłoni, Mela Koteluk, P.Unity, Sarapata, Siema Ziemia, T.Love, Tomasz Makowiecki, Wojtek Mazolewski Quintet, którzy dołączają do plejady artystów występujących w latach 2021–2024, w kolejności alfabetycznej:

Bass Astral, Bitamina, Bokka, Brodka, Coals, Cooks, Daria Zawiałow, Daria Ze Śląska, EABS, Fisz Emade Tworzywo, Igo, Kacperczyk, Kamp!, Karaś/Rogucki, Kathia, Kwiat Jabłoni, Król, Lordofon, LXS, Łona Konieczny Krupa, Natalia Niemen, Natalia Przybysz, Noon, Nosowska, OIO, Ørganek, Pezet, Pro8l3m, Ralph Kaminski, Rizi Beizeti, Rysy, Skalpel, Smolik // Kev Fox, Sokół feat. Pono, Sonbird, Sskjegg, Święty Bass, Tymon Tymański, Undadasea, Voo Voo, Vito Bambino, Wczasy, Zalewski oraz goście zagraniczni: Aiko, GusGus, Louis VI, Lucas Laufen (AU), Morcheeba i Tim Gallagher (UK).

Cukrownia Żnin to jedyne miejsce pod słońcem, gdzie gadzie powiedzenie „słodkiego, miłego życia” najlepiej oddaje klimat YASS! Festiwalu.

