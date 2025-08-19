Szukaj
CGM

Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Tam gdzie kończą się wielkie festiwale, zaczyna się jeden z najpiękniej położonych slow festów.

2025.08.19

opublikował:

Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

fot. mat. pras.

Przed nami szósta edycja festiwalu, która odbędzie się w najbliższy weekend – 22–23 sierpnia w Żninie, w dawnej XIX-wiecznej fabryce cukru położonej nad Jeziorem Dużym na północnym krańcu Wielkopolski w baśniowej krainie Pałuki.

Cukrownia Żnin to niezwykła postindustrialna enklawa – miasto w mieście, z hotelem, restauracjami, basenem, spa i wieloma atrakcjami. To idealne miejsce na weekend. Tylko tutaj możecie wysłuchać koncertów z okna hotelowego i wyjść na festiwal w kapciach. Warto jednak poczesać się wcześniej, bo spotkanie na korytarzu Meli Koteluk, Kasi Sienkiewicz czy Muńka jest więcej niż pewne.

Tutaj nie ma podziałów, wszyscy uczestnicy, artyści, organizatorzy nocują w tym samym hotelu, ucinają sobie krótkie rozmowy, przesyłają przelotne spojrzenia i obdarowują uśmiechem na śniadaniu. To miejsce, w którym spotkanie, rozmowa czy uścisk dłoni z Waszymi ulubionymi artystami nie są niczym wyjątkowym.

W tym roku przeniesiemy się na koniec cudownych lat 80., do epoki neonowych ubrań, komputerów C64, ikonicznych filmów, walkmanów i kultowych hitów muzycznych. Do czasów indywidualistów i rozwoju nowych technologii, kiedy klawiatury stukały w rytm pierwszych syntezatorów, a ekrany migały neonowym blaskiem, przypominając nam, że przyszłość jest tuż za rogiem.

Na dwóch scenach YASS! wystąpią najciekawsi polscy artyści oraz legendy z Wysp Brytyjskich — Apollo 440 i The Herbaliser Band, reprezentanci kultowego Ninja Tune.

Wielkie lądowanie Apollo 440 w Żninie

Zaczęli w latach 90. jako pionierzy miksu elektroniki z żywym graniem. Dziś, po 30 latach na scenie, zespół Apollo 440 wciąż brzmi jak przyszłość. Ich koncerty to soniczne eksplozje – potężna dawka breakbeatów, gitar, syntezatorów i totalnej scenicznej energii.

Na pewno znacie ich z nieśmiertelnych hymnów: „Stop The Rock”, „Ain’t Talkin’ ‘Bout Dub”, „Krupa” – a także z soundtracków do filmów Zagubieni w kosmosie i Aniołki Charliego.

The Herbaliser Band – legenda Ninja Tune powraca

Jedna z najbardziej kultowych formacji brytyjskiej sceny powraca po latach milczenia – YASS! Festival będzie jednym z pierwszych miejsc, gdzie usłyszycie na żywo ich najnowszy, jeszcze gorący materiał wydany w czerwcu tego roku! Ponadto na koncercie w Żninie zespół zagra klasyki z albumów: „Remedies”, „Blow Your Headphones”, „Very Mercenary”, „Something Wicked This Way Comes” i 'Take London”.

Poza tym na scenach YASS! wystąpią znani i lubiani: Beskres, Coals, Hubert, Igo, Kwiat Jabłoni, Mela Koteluk, P.Unity, Sarapata, Siema Ziemia, T.Love, Tomasz Makowiecki, Wojtek Mazolewski Quintet, którzy dołączają do plejady artystów występujących w latach 2021–2024, w kolejności alfabetycznej:

Bass Astral, Bitamina, Bokka, Brodka, Coals, Cooks, Daria Zawiałow, Daria Ze Śląska, EABS, Fisz Emade Tworzywo, Igo, Kacperczyk, Kamp!, Karaś/Rogucki, Kathia, Kwiat Jabłoni, Król, Lordofon, LXS, Łona Konieczny Krupa, Natalia Niemen, Natalia Przybysz, Noon, Nosowska, OIO, Ørganek, Pezet, Pro8l3m, Ralph Kaminski, Rizi Beizeti, Rysy, Skalpel, Smolik // Kev Fox, Sokół feat. Pono, Sonbird, Sskjegg, Święty Bass, Tymon Tymański, Undadasea, Voo Voo, Vito Bambino, Wczasy, Zalewski oraz goście zagraniczni: Aiko, GusGus, Louis VI, Lucas Laufen (AU), Morcheeba i Tim Gallagher (UK).

Cukrownia Żnin to jedyne miejsce pod słońcem, gdzie gadzie powiedzenie „słodkiego, miłego życia” najlepiej oddaje klimat YASS! Festiwalu.

Bilety są jeszcze dostępne. Znajdziecie je na tej stronie.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
NEWS

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie
NEWS

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
NEWS

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Polecane

CGM
Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta n ...

Durst w uroczy sposób sprowokował pilota maszyny.

2 minuty temu

CGM
JID na klubowym koncercie w Polsce

JID na klubowym koncercie w Polsce

Sprzedaż biletów rusza w tym tygodniu.

1 godzinę temu

CGM
Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Reprezentant Hemp Gru odpowiada.

1 godzinę temu

CGM
Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

"WUKONG" już w streamingach.

6 godzin temu

CGM
Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, ...

"Trudno się zorientować, co to za utwór, tak go dojechał".

6 godzin temu

CGM
Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, T.Love i inni – pierwszy dzień Top Of The Top Sopot Festivalu na zdjęciach

Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, T.Love i inni – pie ...

Impreza odbywa się tradycyjnie w Operze Leśnej.

8 godzin temu