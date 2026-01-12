CGM

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Ceremonia otwarcia na San Siro

2026.01.12

opublikował:

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli, światowej sławy tenor, dołączy do Mariah Carey jako jedna z gwiazd ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie, która odbędzie się 6 lutego. Informację ogłosili organizatorzy w niedzielę.

Bocelli łączy klasykę z popem

Tenor o klasycznym wykształceniu, znany zarówno z muzyki klasycznej, jak i popowej, wcześniej występował m.in. podczas koronacji króla Karola III oraz na 75. rocznicy Konstytucji Włoch w Rzymie. Bocelli pojawi się w Mediolanie w przerwie swojej światowej trasy koncertowej. Następnego dnia uda się do Columbus w stanie Ohio, gdzie rozpocznie cykl sześciu koncertów w USA.

Organizatorzy podkreślają, że występ Bocellego „będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów wydarzenia, łącząc widowisko z wartościami olimpijskimi” oraz że jego udział „wniesie współczesny i globalny ton do narracji ceremonii”.

Ceremonia otwarcia na San Siro

Ceremonia odbędzie się na stadionie piłkarskim San Siro w Mediolanie i potrwa trzy godziny, obejmując Paradę Sportowców oraz różnorodne pokazy artystyczne. W programie przewidziano również hołd dla zmarłego we wrześniu włoskiego projektanta mody, Giorgio Armaniego, który przez lata projektował stroje olimpijskie włoskiej reprezentacji. Armani, legenda włoskiego prêt-à-porter, pozostawił trwały ślad w historii Mediolanu.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu