Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli, światowej sławy tenor, dołączy do Mariah Carey jako jedna z gwiazd ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie, która odbędzie się 6 lutego. Informację ogłosili organizatorzy w niedzielę.

Bocelli łączy klasykę z popem

Tenor o klasycznym wykształceniu, znany zarówno z muzyki klasycznej, jak i popowej, wcześniej występował m.in. podczas koronacji króla Karola III oraz na 75. rocznicy Konstytucji Włoch w Rzymie. Bocelli pojawi się w Mediolanie w przerwie swojej światowej trasy koncertowej. Następnego dnia uda się do Columbus w stanie Ohio, gdzie rozpocznie cykl sześciu koncertów w USA.

Organizatorzy podkreślają, że występ Bocellego „będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów wydarzenia, łącząc widowisko z wartościami olimpijskimi” oraz że jego udział „wniesie współczesny i globalny ton do narracji ceremonii”.

Ceremonia otwarcia na San Siro

Ceremonia odbędzie się na stadionie piłkarskim San Siro w Mediolanie i potrwa trzy godziny, obejmując Paradę Sportowców oraz różnorodne pokazy artystyczne. W programie przewidziano również hołd dla zmarłego we wrześniu włoskiego projektanta mody, Giorgio Armaniego, który przez lata projektował stroje olimpijskie włoskiej reprezentacji. Armani, legenda włoskiego prêt-à-porter, pozostawił trwały ślad w historii Mediolanu.