Alicja Szemplińska o udziale Izraela w Eurowizji. „Wiemy, kto powinien się wstydzić”

„Jestem przeciwna wojnie”

2026.03.08

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Alicja Szemplińska już wkrótce będzie reprezentować Polskę na Konkurs Piosenki Eurowizji. Tegoroczna edycja wydarzenia od miesięcy wzbudza jednak ogromne kontrowersje, głównie z powodu ponownego dopuszczenia do konkursu reprezentanta Izrael mimo trwających działań militarnych.

O opinię w tej sprawie zapytaliśmy samą reprezentantkę Polski. W rozmowie z Pudelkiem Alicja Szemplińska nie ukrywa swojego stanowiska wobec wojny i odpowiedzialności za konflikt.

Kontrowersje wokół udziału Izraela w Eurowizji

Od ponad dwóch lat udział Izraela w Eurowizji wywołuje liczne dyskusje wśród fanów konkursu oraz artystów. Krytycy decyzji organizatorów podkreślają, że w czasie trwających działań militarnych kraj nie powinien brać udziału w wydarzeniu promującym jedność i kulturę.

Z powodu tej decyzji kilka państw zdecydowało się zrezygnować z udziału w konkursie. Wśród nich znalazły się m.in. Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia.

Eurowizję bojkotują także niektórzy artyści. Niedawno Michał Szpak wyznał, że z powodu politycznego zamieszania wokół konkursu zrezygnował ze startu w polskich preselekcjach.

Alicja Szemplińska: „Jestem przeciwna wojnie”

Zapytana o swoje stanowisko wobec kontrowersji, Alicja Szemplińska podkreśliła, że jako artystka nie czuje się osobą, która powinna ponosić odpowiedzialność za decyzje polityczne.

„My jako artyści nie powinniśmy się wstydzić. Wiemy, kto powinien się wstydzić. Jestem absolutnie przeciwna wojnie i stoję za prawami człowieka” – zapewnia w rozmowie z Pudelkiem.

Słowa reprezentantki Polski pokazują, że choć Eurowizja pozostaje wydarzeniem muzycznym, polityczny kontekst wokół konkursu wciąż wywołuje wiele emocji zarówno wśród fanów, jak i samych artystów.

 

 

