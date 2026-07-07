Alberto świętuje 33. urodziny. „To wiek chrystusowy, a my żyjemy w czasach kiedy ku***two wzbudza zachwyt”

Dwa paszporty na jednym zdjęciu

Na opublikowanych fotografiach Alberto pokazał również dwa paszporty. Nie jest to przypadek – raper od lat otwarcie mówi o swoim angolskim pochodzeniu. Urodził się w Moskwie, wychował w Polsce i posiada także angolskie obywatelstwo, co już wcześniej potwierdzał w wywiadach oraz mediach społecznościowych.

Zdjęcie z dwoma dokumentami wywołało spore zainteresowanie wśród internautów, którzy zaczęli komentować zarówno jego pochodzenie, jak i nowy wygląd.

Alberto od lat podkreśla swoje korzenie

Temat angolskich korzeni rapera nie jest nowością. W przeszłości Alberto wielokrotnie wspominał o planach podróży do Angoli oraz realizacji teledysków w kraju swoich przodków. Przyznawał także, że posiada angolski paszport, co niejednokrotnie miało znaczenie podczas jego zagranicznych podróży.

Publikacja z okazji 33. urodzin szybko obiegła media społecznościowe, a fani zwracają uwagę nie tylko na zmianę wizerunku rapera, ale także na symboliczne pokazanie dwóch paszportów, które podkreślają jego tożsamość i pochodzenie.