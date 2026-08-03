Burn Energy Tour 2026 wraca do Polski. Można wygrać bilety na koncert w Warszawie

Fani muzyki elektronicznej mają powody do radości. Burn Energy i Mixmag ponownie łączą siły, organizując trzecią edycję Burn Energy Tour. Międzynarodowa trasa koncertowa odwiedzi kilka europejskich miast, a jednym z najważniejszych przystanków będzie Warszawa. Wraz z ogłoszeniem wydarzenia ruszyła także loteria, w której do wygrania są bilety na imprezę oraz wiele atrakcyjnych nagród.

Burn Energy Tour 2026 odwiedzi Warszawę

Tegoroczna odsłona Burn Energy Tour rozpoczęła się na Ibizie podczas International Music Summit (IMS). Następnie wydarzenie zawita do Madrytu, Warszawy, Marakeszu, Oslo, Wilna, Bukaresztu i Budapesztu.

Na uczestników czekają występy zarówno uznanych gwiazd światowej sceny elektronicznej, jak i obiecujących lokalnych artystów. Wśród zapowiedzianych wykonawców znaleźli się m.in. Shanti Celeste oraz MCR-T, a repertuar obejmie brzmienia house, techno i garage.

Nico Moreno gwiazdą polskiego przystanku

Polska odsłona Burn Energy Tour odbędzie się 4 grudnia w Warszawie. Największą gwiazdą wydarzenia będzie Nico Moreno, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli francuskiej sceny hard techno.

Na scenie pojawi się również Sournois, zwyciężczyni tegorocznego konkursu DJ Open, która pokonała setki uczestników z całej Polski.

Jak wygrać bilety na Burn Energy Tour?

Od 1 lipca do 30 września 2026 roku trwa loteria handlowa, w której można zdobyć wejściówki na warszawskie wydarzenie oraz ponad 200 innych nagród.

Aby wziąć udział w akcji, należy:

kupić promocyjną puszkę Burn Energy Original , Zero Cukru lub Apple Kiwi z czarną zawleczką,

, lub z czarną zawleczką, znaleźć kod umieszczony pod zawleczką,

zarejestrować go na stronie promocyjnej Burn.

Po każdym zgłoszeniu odbywa się losowanie nagród rzeczowych, takich jak słuchawki, głośniki czy zgrzewki napojów Burn Energy. Z kolei 1 października spośród zgłoszeń, które wcześniej nie zostały nagrodzone, zostaną wylosowani zdobywcy biletów na Burn Energy Tour w Warszawie.

Burn Energy rozwija ofertę

Obecnie w Polsce dostępnych jest pięć wariantów napojów Burn Energy w puszkach o pojemności 250 ml. Oprócz klasycznego Original konsumenci mogą wybierać także wersje Zero Cukru, Apple Kiwi, Guava oraz Orange Fire. Producent podkreśla, że oferta wpisuje się w strategię dostarczania napojów na różne okazje i pory dnia.

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