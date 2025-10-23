„Agata Duda, żona rapera i narciarza, który udawał prezydenta, bardzo lubi pieniądze” – Skiba z ostry komentarzem politycznym

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

Skiba opublikował na Instagramie ostry komentarz dotyczący zatrudnienia Agaty Dudy, żony byłego prezydenta, jako doradczyni Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim. Jego wpis poruszał także kwestie związane z Martą Kaczyńską i urzędującym prezydentem.

Marta Kaczyńska – „wzór cnót katolickich”

Skiba odniósł się w swoim komentarzu do Marty Kaczyńskiej, krytykując jej konserwatywne wypowiedzi i styl życia. Według muzyka, jej działania bywają przykładem prawicowej hipokryzji i wywołują kontrowersje w opinii publicznej.

„Wzór cnót katolickich, czyli Marta Kaczyńska ponownie zaręczona. Wybrankiem szczęśliwej seryjnej rozwodniczki, tym razem jest lobbysta i finansista Jarosław Daniels. Ta konserwatywna felietonistka, niejednokrotnie napominająca i surowo krytykująca Polki, za zbyt liberalne poglądy i feministyczne, lewackie postawy, wielokrotnie sama dawała przykład prawicowej hipokryzji rodem z prorosyjskiej sekty Ordo Szmulis, czyli „dobry przykład dla młodzieży, dymaj się, kto w Boga wierzy”. Mieć w domu spore przedszkole i każde dziecko z innym facetem, to zapewne wynik pracowitych nauk ze skarbnicy mądrości polskiej prawicy. Matka Polka. Z dostawą do domu. Bożego”.

Agata Duda i jej stanowisko w NBP

Według Skiby, Agata Duda, nauczycielka języka niemieckiego i żona byłego prezydenta, została zatrudniona jako doradczyni Glapińskiego z pensją 30 tys. zł miesięcznie. Muzyk krytykuje decyzję, wskazując na powszechne oburzenie społeczne i zarzuty, że państwowy bank stał się prywatnym folwarkiem.

„Agata Duda, żona rapera i narciarza, który przez dziesięć lat udawał prezydenta, z zawodu nauczycielka niemieckiego, bardzo lubi pieniądze. Te kompetencje wystarczyły by zatrudnić Agatkę jako doradczynię Glapy w Narodowym Banku Polskim z pensją 30 tys zł miesięcznie. W całym kraju wybuchło wielkie oburzenie. Krytykuje się Prezesa Glapińskiego, że z państwowego banku robi sobie prywatny folwark. Ludzi, którzy lubią pieniądze jest więcej i to chyba za mało by zatrudniać nauczycielki na tak intratnych posadach. Krytykanci zapomnieli, że nie tylko miłość do pieniędzy tu zadecydowała. Żona Dudusia ma jeszcze jedną ważną umiejętność przydająca się w bankowości. Ona wie, że milczenie jest złotem”.

Komentarz Skiby na temat Karola Nawrockiego

W dalszej części wpisu Skiba krytykuje urzędującego prezydenta, Karola Nawrockiego, wskazując na jego szybkie starzenie się i imprezowy tryb życia.

„Zdaniem lekarzy Karol Nawrocki (niepoliczony prezydent) na skutek nadużywania dopalaczy, starzeje się w zastraszającym tempie (patrz zdjęcie). Mając 42 lata wygląda na co najmniej pięćdziesięciolatka. Istnieje obawa, że po pięciu latach prezydentury, będzie przypominał starą Indiankę z filmów Costnera, lub weterana wojennego spod Lenino. Wpływ na szybkie starzenie się boksera na urzędzie prezydenta, ma zapewne wiele czynników, nie tylko niehigieniczny tryb życia, ale zapewne także obicie głowy na ringu, polityczne stresy, udziały w brutalnych ustawkach, dawne przygody w Grand Hotelu, czy nerwice związane z udawaniem, że zna się angielski i jest się kompetentnym politykiem. Dalsza część tekstu w kafelkach…” – napisał Skiba.