70% fanów muzyki woli koncert od seksu. Według raportu Live Nation

fot. P. Tarasewicz

Nowy globalny raport Live Nation, zatytułowany Living For Life, pokazuje, że aż 70% fanów muzyki woli pójść na koncert niż uprawiać seks. Badanie objęło 40 000 osób w 15 krajach, a wyniki wskazują, że koncerty stały się najpopularniejszą formą rozrywki, wyprzedzając sport, kino i inne aktywności.

Live music na pierwszym miejscu

Według raportu, 39% osób na świecie wybrałoby muzykę na żywo jako jedyną formę rozrywki na całe życie. Dla porównania, filmy w kinie wybrało 17%, a wydarzenia sportowe 14%. Live Nation podkreśla, że ludzie ponad dwukrotnie częściej wybierają koncert swojego ulubionego artysty niż seks.

Trendy w muzyce na żywo w 2025 roku

W samym 2025 roku sprzedano już ponad 130 milionów biletów na koncerty. Uczestnictwo w wydarzeniach stadionowych potroiło się w porównaniu z rokiem poprzednim, a festiwale wyprzedają się szybciej niż kiedykolwiek. W 2026 roku planowane jest otwarcie ponad 10 nowych dużych obiektów muzycznych na całym świecie.

Kultura koncertów zmienia społeczeństwo

Raport podkreśla, że rosnąca popularność koncertów nie jest chwilowym trendem, lecz globalnym przesunięciem kulturowym. Muzyka na żywo kształtuje sposób, w jaki ludzie spędzają czas, budują tożsamość, łączą się i dzielą swoimi historiami.