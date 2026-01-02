CGM

6ix9ine dissuje Doechi i Lil Durka: „To fałszywy muzułmanin”

Na celowniku znaleźli się też inni

2026.01.02

fot. kadr z wideo

6ix9ine znów rozpętał burzę w rapowym świecie. Podczas transmisji na żywo z Adinem Rossem Tekashi zaprezentował nowy diss-track, w którym uderza w kilku artystów jednocześnie. Najmocniej oberwało się Lil Durkowi, ale to nie jedyny cel jego ataków.

Atak na Lil Durka i wątek religii

W nowym dissie 6ix9ine wrócił do tematu przejścia Lil Durka na islam, sugerując, że było ono nieszczere i motywowane wyłącznie chęcią zyskania sympatii fanów. Tekashi wprost nazywa Durka „fałszywym muzułmaninem”, podważając autentyczność jego deklaracji i zarzucając mu grę pod publiczkę.

To kolejna odsłona ich konfliktu. Już miesiąc wcześniej, w rozmowie z Trap Lore Ross, 6ix9ine uderzał w Durka, publikując prywatne wiadomości, które miały potwierdzać napięcia między nimi. Nowy diss tylko dolał oliwy do ognia.

Doechii i Gigi Alayah też na liście

Nowy numer Tekashiego nie ogranicza się jednak do jednego nazwiska. W wersach pojawiają się również Doechii oraz Gigi Alayah, które – choć dotąd nie były centralnymi postaciami jego beefów – zostały wciągnięte w konflikt bez większego kontekstu. To klasyczna strategia 6ix9ine’a, który często atakuje szeroko, licząc na maksymalny rozgłos.

Otwarte starcie z 21 Savage

Równolegle 6ix9ine pozostaje w otwartym konflikcie z 21 Savage’em. Na Instagramie Tekashi zaatakował rapera po tym, jak 21 Savage publicznie wezwał Young Thuga i Gunnę do zakończenia ich sporu. Według 6ix9ine’a takie gesty są nieszczere i podszyte hipokryzją, co stało się kolejnym pretekstem do medialnej ofensywy.

