50 Cent zasugerował, że Rick Ross na homoseksualne skłonności. Co na to sam zainteresowany?

foto: mat. pras.

Rick Ross odpowiada 50 Centowi: „Zazdrościsz mojego stylu życia”

Długoletni konflikt między Rickiem Rossem a 50 Centem przybrał nowy obrót. Tym razem 50 Cent zasugerował w poście na Instagramie, że Ross ma homoseksualne skłonności. Raper z Miami nie pozostał obojętny i ostro zareagował podczas transmisji na żywo.

50 Cent prowokuje — insynuacje na temat seksualności Ricka Rossa

W usuniętym już poście na Instagramie, 50 Cent opublikował nagranie przedstawiające Ricka Rossa na jachcie. W opisie sugerował, że Ross całuje mężczyznę, pisząc: „Twój chłopaczek wyglądał bardzo podejrzanie, całując chłopaka na tej łodzi. To nie AI.”

Nagranie szybko obiegło internet, a jego treść wywołała falę komentarzy i krytyki.

Rick Ross reaguje: „To była piękna, czarna kobieta”

Rick Ross błyskawicznie odniósł się do oskarżeń podczas transmisji na żywo na Instagramie. Podkreślił, że osoba z nagrania to kobieta, i dodał:

„To była piękna czarna kobieta. A ty, 50, jesteś obsesyjnie zainteresowany moim stylem życia. Co próbujesz zasugerować?”

Ross zasugerował również, że 50 Cent zbyt mocno interesuje się jego prywatnością.

Ross uderza personalnie w 50 Centa

Na tym odpowiedź Rossa się nie skończyła. Raper przeszedł do ataku, celując w życie prywatne i karierę 50 Centa. Wśród najmocniejszych komentarzy znalazły się: Szyderstwa z relacji 50 Centa z byłą partnerką, krytyka projektów filmowych w Shreveport, xapowiedź wykupienia praw do katalogu muzycznego 50 Centa, szokujące odniesienie do zmarłej matki rapera.

Wypowiedzi te wywołały szeroką dyskusję w środowisku muzycznym i medialnym.

Internet reaguje na beef Rick Ross vs 50 Cent

Konflikt między raperami natychmiast podzielił fanów. Jedni uznali reakcję Rossa za mocną, ale uzasadnioną, inni skrytykowali ją jako przesadnie personalną. 50 Cent do tej pory nie odniósł się publicznie do riposty swojego rywala.