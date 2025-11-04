50 Cent żartuje z Diddy’ego po jego pierwszych zdjęciach z więzienia

50 Cent ponownie udowodnił, że pozostaje królem internetowego trollingu. Raper i biznesmen wykorzystał pierwsze zdjęcia Diddy’ego zza krat, by w typowy dla siebie sposób skomentować sytuację byłego szefa Bad Boy Records.

50 Cent: „Wygląda na szczęśliwego z tymi przystojniakami wokół”

Po tym jak do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego z więzienia FCI Fort Dix, 50 Cent natychmiast zareagował na Instagramie.

„Wygląda na szczęśliwego, z tymi wszystkimi przystojnymi facetami wokół. DOBREGO RANKA NOWY JORKU!” – napisał 50 Cent w opisie posta.

W sekcji komentarzy dodał jeszcze:

„Właśnie sobie przypomniałem, oni mu dziękują za pranie. LOL.”

Diddy odsiaduje wyrok w FCI Fort Dix

Sean „Diddy” Combs został skazany wcześniej w tym roku za dwa zarzuty związane z transportem w celu uprawiania prostytucji. Otrzymał cztery lata i dwa miesiące więzienia, jednak część kary została mu skrócona z powodu czasu spędzonego w areszcie przed procesem.

W zeszłym tygodniu został przeniesiony do FCI Fort Dix w stanie New Jersey, gdzie poprosił o możliwość odbycia reszty wyroku. Jak donosi TMZ, Diddy rozpoczął już swoją pierwszą pracę za kratami – w pralni więziennej.

Diddy planuje apelację

Mimo wyroku, Diddy nie zamierza się poddawać. Sędzia federalna Beth Robinson zatwierdziła wniosek jego prawników o przyspieszenie procesu apelacyjnego.

Obrończyni artysty, Alexandra Shapiro, przekazała mediom, że apelacja „zakwestionuje niesprawiedliwe zastosowanie Mann Act, ustawy o kontrowersyjnej historii, użytej do oskarżenia Diddy’ego o seks z dorosłymi za obopólną zgodą”.

Warto dodać, że ława przysięgłych uniewinniła rapera od kilku poważniejszych zarzutów, w tym o handel ludźmi i działalność mafijną (racketeering).

Możliwa wcześniejsza wolność

Zgodnie z harmonogramem, Diddy ma wyjść na wolność 8 maja 2028 roku, ale dzięki dobremu zachowaniu może opuścić więzienie wcześniej.