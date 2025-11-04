50 Cent żartuje z Diddy’ego po jego pierwszych zdjęciach z więzienia

50 Cent ponownie udowodnił, że pozostaje królem internetowego trollingu. Raper i biznesmen wykorzystał pierwsze zdjęcia Diddy’ego zza krat, by w typowy dla siebie sposób skomentować sytuację byłego szefa Bad Boy Records.
50 Cent: „Wygląda na szczęśliwego z tymi przystojniakami wokół”
Po tym jak do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego z więzienia FCI Fort Dix, 50 Cent natychmiast zareagował na Instagramie.
„Wygląda na szczęśliwego, z tymi wszystkimi przystojnymi facetami wokół. DOBREGO RANKA NOWY JORKU!” – napisał 50 Cent w opisie posta.
W sekcji komentarzy dodał jeszcze:
„Właśnie sobie przypomniałem, oni mu dziękują za pranie. LOL.”
Diddy odsiaduje wyrok w FCI Fort Dix
Sean „Diddy” Combs został skazany wcześniej w tym roku za dwa zarzuty związane z transportem w celu uprawiania prostytucji. Otrzymał cztery lata i dwa miesiące więzienia, jednak część kary została mu skrócona z powodu czasu spędzonego w areszcie przed procesem.
W zeszłym tygodniu został przeniesiony do FCI Fort Dix w stanie New Jersey, gdzie poprosił o możliwość odbycia reszty wyroku. Jak donosi TMZ, Diddy rozpoczął już swoją pierwszą pracę za kratami – w pralni więziennej.
Diddy planuje apelację
Mimo wyroku, Diddy nie zamierza się poddawać. Sędzia federalna Beth Robinson zatwierdziła wniosek jego prawników o przyspieszenie procesu apelacyjnego.
Obrończyni artysty, Alexandra Shapiro, przekazała mediom, że apelacja „zakwestionuje niesprawiedliwe zastosowanie Mann Act, ustawy o kontrowersyjnej historii, użytej do oskarżenia Diddy’ego o seks z dorosłymi za obopólną zgodą”.
Warto dodać, że ława przysięgłych uniewinniła rapera od kilku poważniejszych zarzutów, w tym o handel ludźmi i działalność mafijną (racketeering).
Możliwa wcześniejsza wolność
Zgodnie z harmonogramem, Diddy ma wyjść na wolność 8 maja 2028 roku, ale dzięki dobremu zachowaniu może opuścić więzienie wcześniej.