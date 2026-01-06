CGM

50 Cent z mocnym więziennym żartem na temat Diddy’ego i prezydenta Wenezueli

Odwieczny konflikt rapowych gigantów

2026.01.06

opublikował:

50 Cent z mocnym więziennym żartem na temat Diddy’ego i prezydenta Wenezueli

50 Cent po raz kolejny udowodnił, że potrafi błyskawicznie reagować na bieżące wydarzenia i wykorzystywać je do uderzania w swoich wrogów. Tym razem raper z Nowego Jorku połączył aresztowanie prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro z trwającymi problemami prawnymi Diddy’ego, publikując prowokacyjny wpis w mediach społecznościowych.

Mem z Maduro i Diddym obiega internet

Po pojawieniu się informacji o zatrzymaniu Maduro, 50 Cent opublikował na Instagramie grafikę wygenerowaną przez AI, przedstawiającą rozmowę pomiędzy wenezuelskim politykiem a Seanem Combsem. W krótkim dialogu Diddy mówi:

„Mi też zabrali olej.”

Obrazek szybko zaczął krążyć po sieci, a fani rapera nie mieli wątpliwości, do czego nawiązuje ten żart.

Aluzja do afery z Diddym

Komentarz Fifty’ego odnosi się bezpośrednio do głośnej sprawy związanej z przeszukaniami nieruchomości Diddy’ego. W trakcie działań służb zabezpieczono m.in. ogromne ilości olejku dla dzieci, co w internecie natychmiast przerodziło się w mem i symbol jego problemów prawnych.

50 Cent od dawna wykorzystuje każdy pretekst, by przypominać opinii publicznej o tej aferze, regularnie publikując prześmiewcze komentarze i grafiki.

Motywacyjny opis z ukrytą szpilką

Do posta raper dodał również pozornie motywacyjny opis:

„Dzień dobry panie i panowie, oby ten dzień był produktywny i przybliżył was do celów. Sprawcie, żeby wasi wrogowie bez końca patrzyli na wasz progres.”

Choć słowa brzmią neutralnie, kontekst jasno sugeruje, że kolejnym „wrogiem”, którego Fifty ma na myśli, jest właśnie Diddy.

Odwieczny konflikt rapowych gigantów

Relacja 50 Centa i Diddy’ego od lat pozostaje napięta. Raper znany jest z tego, że nie przepuszcza żadnej okazji, by publicznie zakpić z rywala – zwłaszcza w momentach, gdy ten mierzy się z kryzysami wizerunkowymi lub prawnymi. Aresztowanie Maduro okazało się dla niego kolejnym pretekstem do internetowej zaczepki.

Wszystko wskazuje na to, że dopóki sytuacja Diddy’ego będzie budzić emocje, 50 Cent nie zrezygnuje z roli głównego komentatora i prowokatora w tej medialnej wojnie.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)

Tagi


Popularne newsy

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”
NEWS

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona
NEWS

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”
NEWS

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ
NEWS

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę
NEWS

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!
NEWS

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.
NEWS

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.

Polecane

CGM
KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „ ...

"Ogólnie jest trochę nerwów, ale inaczej się nie da"

1 godzinę temu

CGM
Young Multi największym streamerem na Twitchu w Polsce w 2025 roku

Young Multi największym streamerem na Twitchu w Polsce w 2025 roku

Rekordowe streamy i wysoka oglądalność

2 godziny temu

CGM
Kanye West nagrał najnowszy album z pomocą sztucznej inteligencji? Raper odpowiada

Kanye West nagrał najnowszy album z pomocą sztucznej inteligencji? Rap ...

Ye odpowiada na plotki o AI

2 godziny temu

CGM
Córka Michaela Jacksona świętuje sześć lat trzeźwości. „Trzeźwość nie oznacza idealnego życia”

Córka Michaela Jacksona świętuje sześć lat trzeźwości. „Trzeźwość nie ...

Trudna przeszłość i nowy rozdział

2 godziny temu

CGM
Björk wspiera Grenlandię po groźbie aneksji ze strony Donalda Trumpa: „Kolonializm wywołuje u mnie dreszcze grozy”

Björk wspiera Grenlandię po groźbie aneksji ze strony Donalda Trumpa: ...

Björk zabiera głos w sprawie niepodległości Grenlandii

7 godzin temu

CGM
Oasis nagrali numer do nowego filmu o Bondzie? Noel Gallagher komentuje

Oasis nagrali numer do nowego filmu o Bondzie? Noel Gallagher komentuj ...

Muzyk nie ukrywał entuzjazmu wobec samej idei

8 godzin temu