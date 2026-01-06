50 Cent z mocnym więziennym żartem na temat Diddy’ego i prezydenta Wenezueli

50 Cent po raz kolejny udowodnił, że potrafi błyskawicznie reagować na bieżące wydarzenia i wykorzystywać je do uderzania w swoich wrogów. Tym razem raper z Nowego Jorku połączył aresztowanie prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro z trwającymi problemami prawnymi Diddy’ego, publikując prowokacyjny wpis w mediach społecznościowych.

Mem z Maduro i Diddym obiega internet

Po pojawieniu się informacji o zatrzymaniu Maduro, 50 Cent opublikował na Instagramie grafikę wygenerowaną przez AI, przedstawiającą rozmowę pomiędzy wenezuelskim politykiem a Seanem Combsem. W krótkim dialogu Diddy mówi:

„Mi też zabrali olej.”

Obrazek szybko zaczął krążyć po sieci, a fani rapera nie mieli wątpliwości, do czego nawiązuje ten żart.

Aluzja do afery z Diddym

Komentarz Fifty’ego odnosi się bezpośrednio do głośnej sprawy związanej z przeszukaniami nieruchomości Diddy’ego. W trakcie działań służb zabezpieczono m.in. ogromne ilości olejku dla dzieci, co w internecie natychmiast przerodziło się w mem i symbol jego problemów prawnych.

50 Cent od dawna wykorzystuje każdy pretekst, by przypominać opinii publicznej o tej aferze, regularnie publikując prześmiewcze komentarze i grafiki.

Motywacyjny opis z ukrytą szpilką

Do posta raper dodał również pozornie motywacyjny opis:

„Dzień dobry panie i panowie, oby ten dzień był produktywny i przybliżył was do celów. Sprawcie, żeby wasi wrogowie bez końca patrzyli na wasz progres.”

Choć słowa brzmią neutralnie, kontekst jasno sugeruje, że kolejnym „wrogiem”, którego Fifty ma na myśli, jest właśnie Diddy.

Odwieczny konflikt rapowych gigantów

Relacja 50 Centa i Diddy’ego od lat pozostaje napięta. Raper znany jest z tego, że nie przepuszcza żadnej okazji, by publicznie zakpić z rywala – zwłaszcza w momentach, gdy ten mierzy się z kryzysami wizerunkowymi lub prawnymi. Aresztowanie Maduro okazało się dla niego kolejnym pretekstem do internetowej zaczepki.

Wszystko wskazuje na to, że dopóki sytuacja Diddy’ego będzie budzić emocje, 50 Cent nie zrezygnuje z roli głównego komentatora i prowokatora w tej medialnej wojnie.