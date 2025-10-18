50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

50 Cent zadebiutował w świecie luksusowego alkoholu, wprowadzając na rynek Branson 505 Edition Cognac we współpracy z Sire Spirits i Lalique. Cena jednej butelki wynosi 25 000 dolarów.

Luksus i rzemiosło w sercu Manhattanu

Premiera odbyła się w Lalique Townhouse w Nowym Jorku. Każda z 505 limitowanych butelek wykonana jest z ręcznie grawerowanego szkła Lalique, a koniak Grande Champagne leżakuje nawet do 100 lat, co gwarantuje najwyższą jakość.

Smak i gwiazdy na wydarzeniu

Goście mieli okazję spróbować koniaku wraz z pięciogwiazdkowymi przekąskami przygotowanymi przez słynnego szefa kuchni Daniela Bouluda. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Silvio Denz i Marc Larminaux z Lalique, dziennikarz Ari Melber z MSNBC, a także aktor Joseph Sikora znany z serialu Power.

Cel charytatywny Branson 505

Zakup jednej butelki Branson 505 Edition Cognac wiąże się z przekazaniem 5 000 dolarów na fundację G-Unity Foundation, założoną przez 50 Centa. Celem inicjatywy jest wspieranie młodych ludzi i rozwój ich talentów.