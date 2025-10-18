Szukaj
CGM

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

Koniak leżakuje nawet do 100 lat, co gwarantuje najwyższą jakość

2025.10.18

opublikował:

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

50 Cent zadebiutował w świecie luksusowego alkoholu, wprowadzając na rynek Branson 505 Edition Cognac we współpracy z Sire Spirits i Lalique. Cena jednej butelki wynosi 25 000 dolarów.

Luksus i rzemiosło w sercu Manhattanu

Premiera odbyła się w Lalique Townhouse w Nowym Jorku. Każda z 505 limitowanych butelek wykonana jest z ręcznie grawerowanego szkła Lalique, a koniak Grande Champagne leżakuje nawet do 100 lat, co gwarantuje najwyższą jakość.

Smak i gwiazdy na wydarzeniu

Goście mieli okazję spróbować koniaku wraz z pięciogwiazdkowymi przekąskami przygotowanymi przez słynnego szefa kuchni Daniela Bouluda. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Silvio Denz i Marc Larminaux z Lalique, dziennikarz Ari Melber z MSNBC, a także aktor Joseph Sikora znany z serialu Power.

Cel charytatywny Branson 505

Zakup jednej butelki Branson 505 Edition Cognac wiąże się z przekazaniem 5 000 dolarów na fundację G-Unity Foundation, założoną przez 50 Centa. Celem inicjatywy jest wspieranie młodych ludzi i rozwój ich talentów.

50 Cent podkreśla:

„Chodzi o rzemiosło, kulturę i dawanie czegoś z siebie. Stworzyliśmy coś, co przetrwa nas wszystkich – prawdziwą sztukę opowiadającą historię, a każda butelka pomaga komuś napisać własną.”

Tagi


Popularne newsy

Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28
NEWS

Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos
NEWS

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”
NEWS

Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka
NEWS

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”
NEWS

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”

6ix9ine wspomina spotkanie z Diddym w więzieniu. Wiemy o czym rozmawiali uwięzieni raperzy
NEWS

6ix9ine wspomina spotkanie z Diddym w więzieniu. Wiemy o czym rozmawiali uwięzieni raperzy

Kim Kardashian odpowiada na plotki o jej romansie z muzykiem, który obecnie jest jej szwagrem
NEWS

Kim Kardashian odpowiada na plotki o jej romansie z muzykiem, który obecnie jest jej szwagrem

Polecane

CGM
Lil Wayne wygrywa po 7 latach w sądzie. Sprawa dotyczyła wielomilionowego odszkodowania

Lil Wayne wygrywa po 7 latach w sądzie. Sprawa dotyczyła wielomilionow ...

Lil Wayne odzyskuje spokój po latach

1 minuta temu

CGM
French Montana oskarżony o kradzież zegarka wartego 1 mln dolarów – raper odpowiada zarzuty

French Montana oskarżony o kradzież zegarka wartego 1 mln dolarów &#82 ...

Raper planuje kontrpozew

4 godziny temu

CGM
Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management pr ...

Reorganizacja i nowy etap działalności zespołu

4 godziny temu

CGM
Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Video zamieszczone w sieci zawiera moment, który zszokował niektórych widzów

6 godzin temu

CGM
Bon Jovi współpracuje z Robbie Williamsem przy nowej wersji „We Made It Look Easy”

Bon Jovi współpracuje z Robbie Williamsem przy nowej wersji „We Made I ...

Jon Bon Jovi przyznał, że od dawna jest wielkim fanem brytyjskiego artysty

6 godzin temu

CGM
Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wiek ...

Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w UK

6 godzin temu