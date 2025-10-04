Szukaj
CGM

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Raper trafi za kratki na cztery lata

2025.10.04

opublikował:

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Sean „Diddy” Combs otrzymał wyrok 50 miesięcy więzienia za dwa zarzuty dotyczące transportu sexworkerów. Obrona Combs, wraz z jego sześciorgiem dzieci, próbowała przedstawić go jako osobę godną współczucia i dbającą o innych.

Jednak sędzia Arun Subramanian nie uwzględnił argumentów emocjonalnych:

„Historia dobrych uczynków nie zmazuje tego, co zrobiłeś. Wykorzystywałeś te kobiety, wykorzystywałeś je dla własnych korzyści… Dowody są masywne. Wymagana jest znacząca kara, aby odstraszyć innych. Sąd nie jest przekonany, że to się nie powtórzy.”

Zachowanie Diddy’ego w sądzie mogło pogorszyć wyrok

Prokurator Christy Slavik zarzuciła Diddy’emu nadmierną pewność siebie, twierdząc, że planował wystąpienia w Miami w przyszłym tygodniu:

„To szczyt arogancji” – mówiła Slavik.

50 Cent reaguje na wyrok

50 Cent, znany z długotrwałego konfliktu z Diddy’m, skomentował wyrok w mediach społecznościowych:

„Cześć, ktokolwiek rezerwował Diddy’ego do wystąpień publicznych. Słyszałem, że nie będzie mógł przyjść, 🤷 Jestem dostępny!”

Post 50 Centa został opublikowany wraz ze szkicem sądowym przedstawiającym Diddy’ego w łzach, gdy jego dzieci opowiadały o tym, jak bardzo zmienił się na lepsze.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 50 Cent (@50cent)

 

Tagi


Popularne newsy

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący
NEWS

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych
NEWS

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie
NEWS

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”
NEWS

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”

Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”
NEWS

Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”
NEWS

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

Polecane

CGM
The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

Baron dzieli się zabawną historią z koncertu Korn

1 minuta temu

CGM
Prawnicy Cassie przemówili po ogłoszeniu wyroku na Diddy’ego

Prawnicy Cassie przemówili po ogłoszeniu wyroku na Diddy’ego

"Jej odwaga i hart ducha były inspiracją dla tak wielu osób.”

14 minut temu

CGM
DJ Akademiks podejrzewa, że Diddy wyjdzie dużo wcześniej niż po czterech latach

DJ Akademiks podejrzewa, że Diddy wyjdzie dużo wcześniej niż po cztere ...

Raper został skazany na 50 miesięcy więzienia

2 godziny temu

CGM
Manager d4vd po raz pierwszy reaguje na oskarżenia po znalezieniu ciała nastolatki w samochodzie muzyka

Manager d4vd po raz pierwszy reaguje na oskarżenia po znalezieniu ciał ...

"To trudny czas dla mojej rodziny, jestem ojcem trójki dzieci”

3 godziny temu

CGM
Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

"Pisze ciekawie, rapuje zawsze tak samo"

4 godziny temu

CGM
Taylor Swift nie planuje kolejnej trasy w najbliższym czasie. „Nie tęsknię za reżimem koncertowym”

Taylor Swift nie planuje kolejnej trasy w najbliższym czasie. „N ...

"Jestem naprawdę zmęczona"

4 godziny temu