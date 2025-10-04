50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Sean „Diddy” Combs otrzymał wyrok 50 miesięcy więzienia za dwa zarzuty dotyczące transportu sexworkerów. Obrona Combs, wraz z jego sześciorgiem dzieci, próbowała przedstawić go jako osobę godną współczucia i dbającą o innych.

Jednak sędzia Arun Subramanian nie uwzględnił argumentów emocjonalnych:

„Historia dobrych uczynków nie zmazuje tego, co zrobiłeś. Wykorzystywałeś te kobiety, wykorzystywałeś je dla własnych korzyści… Dowody są masywne. Wymagana jest znacząca kara, aby odstraszyć innych. Sąd nie jest przekonany, że to się nie powtórzy.”

Zachowanie Diddy’ego w sądzie mogło pogorszyć wyrok

Prokurator Christy Slavik zarzuciła Diddy’emu nadmierną pewność siebie, twierdząc, że planował wystąpienia w Miami w przyszłym tygodniu:

„To szczyt arogancji” – mówiła Slavik.

50 Cent reaguje na wyrok

50 Cent, znany z długotrwałego konfliktu z Diddy’m, skomentował wyrok w mediach społecznościowych:

„Cześć, ktokolwiek rezerwował Diddy’ego do wystąpień publicznych. Słyszałem, że nie będzie mógł przyjść, 🤷 Jestem dostępny!”

Post 50 Centa został opublikowany wraz ze szkicem sądowym przedstawiającym Diddy’ego w łzach, gdy jego dzieci opowiadały o tym, jak bardzo zmienił się na lepsze.