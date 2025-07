50 Cent świętuje urodziny na grubo – raper ruszył z własnym kanałem telewizyjnym

fot. P. Tarasewicz

Po tym jak Diddy został skazany w przypadku dwóch z pięciu zarzutów, za które odpowiadał, raper czeka na wyrok. W najgorszym razie może mu grozić nawet 20 lat pozbawienia wolności, choć nikt chyba nie zakłada, że sąd zdecyduje się wymierzyć mu taką karę. Bez względu na to, jak sprawa się skończy, 50 Cent i tak triumfuje nad swoim wieloletnim wrogiem.

50 Cent Action – mocna rozrywka przez całą dobę

Fifty ma jednak więcej powodów do świętowania. Raper ogłosił w swoje urodziny start kanału telewizyjnego 50 Cent Action, który można całodobowo oglądać na bezpłatnej platformie Pluto TV. Artysta osobiście dokonuje selekcji treści, wybierając tylko te produkcje, które sam lubi. Oczywiście raper nie będzie zapominał o tych, w których sam grał.

– Cieszę się, że mogę uruchomić 50 Cent Action na Pluto TV. To kolejny duży krok, a start w dniu urodzin sprawia, że to dla mnie jeszcze większe wydarzenie. Wspólnie z Lionsgate dostarczymy nieprzerwaną, mocną rozrywkę, do której teraz jeszcze więcej fanów ma bezpłatny dostęp – skomentował w oświadczeniu przesłanemu redakcji Billboardu 50 Cent.