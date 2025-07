50 Cent pozywa matkę swojego dziecka: „To ja mam prawa do historii twojego życia”

Raper i przedsiębiorca 50 Cent (Curtis Jackson) pozwał swoją byłą partnerkę Shaniquę Tompkins za złamanie umowy z 2007 roku. Pozew złożony przez G-Unit Books – firmę wydawniczą należącą do artysty – dotyczy nieautoryzowanego ujawniania informacji o ich wspólnej przeszłości.

Umowa z 2007 roku: prawa do historii życia

Według pozwu, Shaniqua Tompkins podpisała w 2007 roku dokument, w którym „nieodwołalnie i wyłącznie” przekazała prawa do swojej historii życia firmie G-Unit Books. W praktyce oznacza to, że nie mogła publicznie opowiadać o relacji z 50 Centem, ani zarabiać na publikacjach, wywiadach czy innych formach przekazu związanych z jej życiem prywatnym.

Shaniqua Tompkins miała naruszyć warunki kontraktu

Firma oskarża byłą partnerkę rapera o wielokrotne naruszenie tych warunków poprzez publiczne wypowiedzi i zapowiedzi medialnych projektów, w których ujawnia szczegóły swojej relacji z 50 Centem. Zdaniem G-Unit Books, działania Tompkins godzą w wizerunek firmy i naruszają warunki podpisanej umowy.

W tle wspólne dziecko i długotrwały konflikt

Shaniqua i Curtis Jackson mają razem syna – Marquise Jackson – urodzonego w 1997 roku. Ich relacje od lat pozostają napięte, a konflikt na tle finansowym i osobistym często trafia do mediów. Pozew ma jednak dotyczyć wyłącznie naruszeń kontraktu, a nie kwestii rodzinnych.

Potencjalne skutki prawne pozwu

Jeśli sąd przychyli się do żądań G-Unit Books, Shaniqua Tompkins może zostać zobowiązana do zaprzestania wszelkich działań promujących jej historię oraz do wypłaty odszkodowania. Sprawa może stać się precedensowa dla podobnych przypadków, gdy jedna ze stron zrzecze się tzw. „life rights”, czyli praw do opowiadania własnej historii.