34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

50 Cent oskarża Zohrana Mamdaniego: „Zabił Nowy Jork” – raper krytykuje plan podatkowy nowego polityka
50 Cent ponownie zabrał głos w sprawach politycznych, tym razem uderzając w nowego burmistrza Nowego Yorku, Zohrana Mamdaniego. Zdaniem rapera jego plan podatkowy (polityk planuje dodatkowy podatek dla najbogatszych mieszkańców NY) doprowadzi do ucieczki bogatych mieszkańców ze stanu Nowy Jork i osłabi lokalną gospodarkę.
Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku
W wyborach, które odbyły się w miniony weekend, Zohran Mamdani zdobył ponad 50% głosów i tym samym objął stanowisko burmistrza Nowego Jorku. Jego kampania wyborcza opierała się głównie na hasłach dotyczących sprawiedliwości społecznej, równości ekonomicznej oraz reform podatkowych.
Jednym z najgłośniej komentowanych punktów jego programu była propozycja podniesienia podatku o 2% dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. To właśnie ten pomysł stał się punktem zapalnym konfliktu z raperem 50 Centem, który publicznie ostro skrytykował Mamdaniego.
50 Cent atakuje Mamdaniego na Instagramie
Na swoim profilu na Instagramie 50 Cent zamieścił grafikę stworzoną przez sztuczną inteligencję, przedstawiającą nagrobek z napisem:
„RIP NYC – Founder 1624 – Died – 2025″.
W ten sposób raper zasugerował, że wprowadzenie przez Mamdaniego nowego planu podatkowego będzie „śmiercią” dla Nowego Jorku.
Raper zapowiada: „Wielkie pieniądze uciekną z miasta”
W kolejnym poście 50 cent napisał:
„Myślę, że jego intencje są dobre, ale ten plan podatkowy sprawi, że wielkie pieniądze uciekną z miasta. A jeśli jeszcze obetnie fundusze policji, to zacznie się chaos.”
Na koniec ironicznie dodał:
„Wszystkie drogi prowadzą do Shreveport!”
To nawiązanie do miasta w Luizjanie, które raper wymienił jako przykład miejsca bardziej przyjaznego biznesowi i tańszego do życia niż Nowy Jork.
Nowy burmistrz odpowiada z dystansem
W rozmowie z amerykańskimi mediami przyznał, że mimo krytyki wciąż słucha muzyki 50 Centa, w tym kultowego utworu „Many Men”. Dodał też, że jego działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Nowego Jorku, a nie zaszkodzenie biznesowi.
„Chcę, żeby nasze miasto było miejscem, w którym wszyscy mają równe szanse – także ci, którzy dziś zarabiają najmniej” – powiedział Mamdani.
Co ciekawe, zanim rozpoczął karierę polityczną, Zohran Mamdani sam był raperem, występującym pod pseudonimem Young Cardamon.
Nowy rozdział dla Nowego Jorku
Wybór Zohrana Mamdaniego na burmistrza to symbol zmian i nowego pokolenia w amerykańskiej polityce. Jego zwycięstwo pokazuje, że wyborcy coraz częściej stawiają na kandydatów spoza tradycyjnych struktur partyjnych.
Choć konflikt z 50 Centem z pewnością przyciąga medialną uwagę, Mamdani podkreśla, że jego celem jest odbudowa zaufania mieszkańców i walka o bardziej sprawiedliwy Nowy Jork.
Kim jest Zohran Mamdani?
Zohran Mamdani urodził się w Kampali (Uganda), a do USA przeprowadził się w wieku siedmiu lat. Wychowywał się w nowojorskim Queensie, uczęszczał do Bronx High School of Science, a następnie studiował na Bowdoin College, gdzie współtworzył organizację Students for Justice in Palestine.
Jego matka, Mira Nair, to uznana reżyserka filmowa, a ojciec – profesor Mahmood Mamdani – wykłada na Uniwersytecie Columbia. Sam Zohran pracował wcześniej jako doradca mieszkaniowy, pomagając rodzinom o niskich dochodach uniknąć eksmisji. To właśnie tam zrodziła się jego pasja do działań społecznych.
Rodzina i życie prywatne
Nowy burmistrz Nowego Jorku jest żonaty z Ramą Duwaji, 27-letnią artystką pochodzącą z Syrii, którą poznał przez aplikację randkową Hinge. Para otwarcie mówi o swoich imigranckich korzeniach i różnorodności kulturowej, która – jak podkreśla Mamdani – stanowi siłę Nowego Jorku.
Polityka społeczna i walka o przystępność życia w mieście
Jednym z głównych punktów programu Mamdaniego była walka o dostępność mieszkań i niższe koszty życia. Proponuje m.in.:
-
bezpłatny transport autobusowy w całym mieście,
-
zamrożenie czynszów i egzekwowanie odpowiedzialności właścicieli,
-
miejską sieć tanich sklepów spożywczych,
-
powszechną opiekę nad dziećmi do 5. roku życia,
-
potrojenie liczby mieszkań o stabilizowanym czynszu.
Jak podkreśla, jego celem jest, aby Nowy Jork „nie stracił tego, co czyni go wyjątkowym” – różnorodności i dostępności dla wszystkich.
Kontrowersje i krytyka
Nie wszyscy są jednak zachwyceni jego zwycięstwem. Były gubernator Andrew Cuomo oraz część centrowych polityków twierdzi, że Mamdani jest „zbyt radykalny” i „niedoświadczony”, by kierować miastem o budżecie 115 miliardów dolarów. „The New York Times” zarzucił jego programowi brak realizmu i „ignorowanie kompromisów nieuniknionych przy sprawowaniu władzy”.
Stosunek do Izraela i Palestyny
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów kampanii była wojna Izrael – Gaza. Mamdani otwarcie popiera Palestyńczyków, a w jednym z wystąpień stwierdził, że premier Izraela Benjamin Netanjahu powinien zostać aresztowany. Wielokrotnie podkreślał jednak, że w Nowym Jorku nie ma miejsca na antysemityzm, zapowiadając zwiększenie środków na walkę z przestępstwami z nienawiści.
Co dalej z Nowym Jorkiem?
Zohran Mamdani obejmuje urząd z ogromnym poparciem młodych i imigranckich społeczności. Jego zwycięstwo uznaje się za początek nowej ery progresywnej polityki w USA. Czy jego ambitne reformy okażą się skuteczne? Czas pokaże, czy nowy burmistrz zrealizuje obietnice dotyczące przystępności życia, równości i sprawiedliwości społecznej.