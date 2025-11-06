34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

50 Cent ponownie zabrał głos w sprawach politycznych, tym razem uderzając w nowego burmistrza Nowego Yorku, Zohrana Mamdaniego. Zdaniem rapera jego plan podatkowy (polityk planuje dodatkowy podatek dla najbogatszych mieszkańców NY) doprowadzi do ucieczki bogatych mieszkańców ze stanu Nowy Jork i osłabi lokalną gospodarkę.

Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku

W wyborach, które odbyły się w miniony weekend, Zohran Mamdani zdobył ponad 50% głosów i tym samym objął stanowisko burmistrza Nowego Jorku. Jego kampania wyborcza opierała się głównie na hasłach dotyczących sprawiedliwości społecznej, równości ekonomicznej oraz reform podatkowych.

Jednym z najgłośniej komentowanych punktów jego programu była propozycja podniesienia podatku o 2% dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. To właśnie ten pomysł stał się punktem zapalnym konfliktu z raperem 50 Centem, który publicznie ostro skrytykował Mamdaniego.

50 Cent atakuje Mamdaniego na Instagramie

Na swoim profilu na Instagramie 50 Cent zamieścił grafikę stworzoną przez sztuczną inteligencję, przedstawiającą nagrobek z napisem:

„RIP NYC – Founder 1624 – Died – 2025″. View this post on Instagram A post shared by 50 Cent (@50cent)

W ten sposób raper zasugerował, że wprowadzenie przez Mamdaniego nowego planu podatkowego będzie „śmiercią” dla Nowego Jorku.

Raper zapowiada: „Wielkie pieniądze uciekną z miasta”

W kolejnym poście 50 cent napisał:

„Myślę, że jego intencje są dobre, ale ten plan podatkowy sprawi, że wielkie pieniądze uciekną z miasta. A jeśli jeszcze obetnie fundusze policji, to zacznie się chaos.”

Na koniec ironicznie dodał:

„Wszystkie drogi prowadzą do Shreveport!”

To nawiązanie do miasta w Luizjanie, które raper wymienił jako przykład miejsca bardziej przyjaznego biznesowi i tańszego do życia niż Nowy Jork.