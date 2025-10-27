Szukaj
26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

Raper ogłasza powiększenie rodziny

2025.10.27

foto: Jimmy Fontaine

NBA YoungBoy, czyli Kentrell Gaulden, w wieku 26 lat spodziewa się swojego 13. dziecka. Informację o nadchodzącym potomku raper ujawnił w utworze „If You Need Me” z nowego albumu „MASA”, rapując: „Me and Jaz on our third kid, me and you just ran another lap”.

Rodzina z żoną Jazlyn Mychelle

Matką dziecka jest żona raper, Jazlyn Mychelle, z którą Gaulden ma już dwójkę dzieci – 4-letnią córkę i 3-letniego syna. Para pobrała się w styczniu 2023 roku, a ich związek uchodzi za wyjątkowy w porównaniu do innych relacji raper.

Kontrowersje i plotki o innych ciążach

Mimo że NBA YoungBoy ma już 12 dzieci z 10 kobietami, jego życie prywatne nieustannie budzi zainteresowanie mediów. W sierpniu 2025 roku pojawiły się informacje o rzekomej ciąży jednej z byłych partnerek, Iyanny Mayweather, jednak ona zdementowała te doniesienia.

Koncentracja na karierze muzycznej

Obecnie NBA YoungBoy skupia się na karierze muzycznej i trasie koncertowej „MASA”, która cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Raper kontynuuje rozwój twórczości, jednocześnie zarządzając powiększającą się rodziną.

