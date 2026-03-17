25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

2026.03.17

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W listopadzie 2026 roku polski hip-hop będzie miał wyjątkowe święto. Peja / Slums Attack zaprasza na koncert z okazji 25-lecia jednego z najważniejszych albumów w historii rodzimej sceny – „Na Legalu?”. Wydarzenie odbędzie się 21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie niepowtarzalną okazją do uczczenia klasyki.

„Na Legalu?” – album, który zmienił polski rap

Wydany w 2001 roku album „Na Legalu?” był przełomem nie tylko dla Slums Attack, ale dla całego polskiego hip-hopu. Z tego krążka pochodzą takie hity jak „Głucha noc”, „Jest jedna rzecz” czy „Mój rap, moja rzeczywistość”. Album szybko osiągnął status złotej, a później platynowej płyty i na stałe wpisał się do kanonu polskiego rapu. Teksty Peji, pełne szczerości i odniesień do życia na blokowiskach oraz codzienności osób z marginesu, uczyniły z niego głos pokolenia.

Wyjątkowy koncert w sercu Poznania

Listopadowy koncert to coś więcej niż zwykły występ – Peja i Slums Attack zagrają „Na Legalu?” w całości, a na scenie pojawią się specjalni goście. Fani usłyszą również najważniejsze utwory z innych etapów kariery zespołu. Nieprzypadkowo wydarzenie odbywa się w Poznaniu, mieście, na którego ulicach zaczęła się historia tego kultowego albumu.

Informacje praktyczne i bilety

Koncert odbędzie się 21.11.2026 na MTP w Poznaniu. Bilety można nabyć na stronie 25latnalegalu.pl oraz w punktach sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster. Organizator przypomina o kupowaniu wejściówek wyłącznie w autoryzowanych punktach, aby uniknąć oszustw. Wstęp na koncert jest dozwolony dla osób powyżej 13. roku życia za pisemną zgodą rodzica; dzieci poniżej 13 lat muszą być pod opieką pełnoprawnego opiekuna.

