2 Chainz, Gucci Mane, T.I., Quavo i wielu innych na nowej płycie Metro Boomina i DJ-a Spinza

fot. mat. pras.

Pochodzący z St. Louis producent, DJ i artysta Metro Boomin prezentuje nowy projekt. „Metro Boomin Presents: A Futuristic Summa (Hosted by DJ Spinz)” trafiło właśnie na platformy streamingowe. Nominowany do Grammy, wielokrotnie platynowy twórca serwuje ścieżkę dźwiękową na lato, cofając się do złotej ery hip-hopu z Atlanty z początku XXI w. – szczególnie do lat 2010–2012, kiedy scena naprawdę eksplodowała. To właśnie wtedy rozkwitła tzw. Futuristic Era, a artyści tacy jak Yung L.A. i J Money wyznaczyli nowy kierunek, który zdefiniował kolejną falę brzmień z Atlanty i zainspirował całe pokolenie twórców.

Aby uchwycić ten klimat, Metro zaprosił do współpracy prawdziwe ikony sceny Atlanty – Chainza, Gucci Mane’a, Roscoe Dasha, T.I.-a, Travisa Portera, Quavo, Young Dro i Young Thuga i innych. Artyści wspólnie przywołują klasyczne brzmienia trapu, południowy luz i energię zdolną rozpalić scenę klubu Magic City. Metro Boomin zaprezentował także nowe kobiece talenty z Atlanty (Bunna B, YK Niece), łącząc je z legendami lokalnej sceny, a jednocześnie składa hołd Young Scooterowi i Takeoffowi. „A Futuristic Summa” to list miłosny do Atlanty i jej hiphopowej spuścizny.

To nie koniec na ten rok

Jednocześnie Metro nie przestaje patrzeć w przyszłość – jako producent i twórca nieustannie podnosi poprzeczkę i wyznacza nowe standardy. Ubiegły rok zakończył spektakularnym sukcesem – magazyn „GQ” ogłosił jego i Future’a hitmakerami roku, umieszczając ich na okładce prestiżowego wydania „Men of the Year” i publikując obszerny wywiad. Duet ma na koncie dwa debiuty na 1. miejscu listy Billboard 200 – z albumami „WE DON’T TRUST YOU” i „WE STILL DON’T TRUST YOU”. Singiel „Like That” z udziałem Kendricka Lamara spędził trzy tygodnie na szczycie Billboard Hot 100. „Billboard” nazwał ich współpracę „najważniejszym wydarzeniem w świecie rapu”, a trasa „We Trust You Tour” wyprzedała się w całych Stanach Zjednoczonych.

Metro Boomin nie zamierza zwalniać – w drodze są kolejne utwory i niespodzianki. Warto śledzić poczynania artysty w nadchodzących miesiącach.