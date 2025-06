Zwycięzcy Must Be The Music zagrali prywatny koncert dla Willa Smitha

View this post on Instagram

Kim są Alien x Majtis?

Alien x Majtis to projekt Mateusza „Majtisa” Przechrzty i Dawida „Aliena” Falędysza. W lutym 2025 roku triumfowali w programie Must Be The Music, zyskując uznanie dzięki oryginalnemu połączeniu elektroniki, rapu i emocjonalnego wokalu.

Niezapomniane spotkanie z Will­em Smithem

Podczas czerwcowego popołudnia duet zagrał przed Smithem, wykonując m.in. utwór „Tajfun”. Relacje z wydarzenia zamieszczono w mediach społecznościowych – Will Smith pojawił się na nagraniu uśmiechnięty i rozbawiony.

Pod jednym z filmów pojawił się emocjonalny opis:

„Grasz prywatny koncert dla Willa Smitha. Wypuszczasz trasę koncertową z najlepszym przyjacielem i myślisz… Czy to się naprawdę dzieje?”