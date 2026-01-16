Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”

Sidney Polak i BNDK prezentują singiel „Jestem z Polski”

Sidney Polak powraca z nowym utworem nagranym wspólnie z duetem BNDK, który tworzą Jan Benedek i Gabor Benedek. Singiel „Jestem z Polski” to energetyczna, gitarowa propozycja inspirowana rockiem lat 80., łącząca klasyczne brzmienie z nowoczesną produkcją.

„Jestem z Polski” – muzyczna duma bez patosu

Nowy utwór Sidneya Polaka i BNDK to pozytywna, niewykluczająca piosenka o tożsamości, skierowana do Polaków mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą. Artyści podkreślają dumę z pochodzenia, unikając przy tym patetycznego tonu i podziałów. „Jestem z Polski” opowiada o emocjonalnej więzi z ojczyzną i wspólnych wartościach, które łączą ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania.

Międzypokoleniowe połączenie i rockowa energia

Wokalne połączenie Gabora Benedeka i Sidneya Polaka podkreśla uniwersalność przekazu i międzypokoleniowy charakter utworu. Za rockową kompozycję odpowiada Jan Benedek, którego charakterystyczne gitarowe brzmienie wzmacnia emocjonalny wydźwięk piosenki. Całość opiera się na energii, melodyjności i wyraźnym refrenie, który łatwo zapada w pamięć.

Pierwszy singiel z nowej płyty Sidneya Polaka

„Jestem z Polski” to pierwszy singiel zapowiadający czwarty album Sidneya Polaka. Artysta po raz kolejny pokazuje, że swobodnie porusza się pomiędzy gatunkami, łącząc rock, miejski folk i nowoczesne brzmienia, zachowując przy tym autentyczność i charakterystyczny styl.

Kim jest Sidney Polak?

Sidney Polak to warszawiak, muzyk, autor tekstów i kompozytor, od lat związany z zespołem T.Love. Karierę solową rozpoczął w 2004 roku albumem „Sidney Polak”, za który otrzymał trzy Fryderyki (autor, kompozytor i album roku – muzyka alternatywna). W swojej twórczości łączy reggae, hip-hop, rock i miejski folk. Jest także autorem hitu „Otwieram wino”, który przekroczył 39 milionów odsłuchań.

BNDK – nowoczesny duet z rockowym DNA

BNDK to duet tworzony przez Jana Benedeka i jego syna Gabora Benedeka. Artyści łączą nowoczesne produkcje z retro rockowym klimatem. Współpracowali m.in. z Hubertem Gasiulem (Wilki) i Pawłem Krawczykiem (Hey). Ich utwory „Szał” i „3:30” trafiły na listę Turbotop Antyradia, a singiel „Warszawa” został zaprezentowany na żywo w programie „halo tu polsat”. Jan Benedek jest również autorem muzyki do kultowych utworów T.Love, takich jak „King”, „Warszawa” i „Pochodnia”.