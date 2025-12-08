Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

fot. kadr z wideo

Po latach napięć i medialnych oskarżeń, Żurom ogłosił, że jego konflikt z Peją został definitywnie zakończony. Informacja ta zaskoczyła wielu fanów polskiego hip-hopu, ponieważ beef ten uznawany był za jeden z najdłużej trwających sporów na scenie.

Jak rozpoczął się konflikt Żuroma i Peji?

Beef pomiędzy raperami wybuchł w 2008 roku. W numerze „Mieliśmy nagrać” Żurom oskarżył Peję o zniszczenie hotelowego pokoju, agresję wobec kobiety oraz o rzekome używanie narkotyków i sterydów. Sprawa szybko przeniosła się do internetu i mediów, wywołując liczne komentarze i reakcje ze strony fanów.

W kolejnych latach obaj raperzy wymieniali się dissami, a konflikt urósł do jednego z najbardziej znanych beefów w historii polskiego rapu.

Żurom ogłasza zgodę: „Jesteśmy pogodzeni”

Podczas konferencji Prime 15, Żurom niespodziewanie ujawnił, że on i Peja pogodzili się już dawno temu. Podkreślił, że przeszłość jest zakończona i nie widzi sensu wracać do starych sporów. Dla wielu fanów była to szokująca informacja, ponieważ raperzy unikali tematów dotyczących pojednania, a ich stosunki wciąż były postrzegane jako napięte.

Czy Peja oficjalnie potwierdzi pojednanie?

Choć Żurom twierdzi, że między nim a Peją panuje zgoda, wielu fanów czeka na oficjalne stanowisko drugiej strony. Potwierdzenie od Peji byłoby dla społeczności rapowej mocnym sygnałem, że konflikt faktycznie został definitywnie zakończony.