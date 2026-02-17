CGM

Żona Willa Smitha miała grozić jego przyjacielowi śmiercią? Teraz Jada Pinkett Smith żąda oddalenia pozwu o 3 mln dolarów

Aktorka kwestionuje zarzuty Bilaala Salaama

2026.02.17

opublikował:

Żona Willa Smitha miała grozić jego przyjacielowi śmiercią? Teraz Jada Pinkett Smith żąda oddalenia pozwu o 3 mln dolarów

fot. mat. pras. / Universal Channel

Jada Pinkett Smith odpowiada w sądzie na zarzuty Bilaala Salaama, który twierdzi, że aktorka groziła mu w związku z Will Smith.

Aktorka kwestionuje zarzuty

Pinkett Smith złożyła dokumenty sądowe, domagając się oddalenia pozwu o 3 miliony dolarów. Aktorka stwierdziła, że zarzuty Salaama są „fałszywe, niepotwierdzone i mają na celu zdobycie uwagi w ramach trwającej kampanii nękania skierowanej wobec niej i jej rodziny”.

Dodała, że pozew ma na celu ukaranie jej za „chronioną konstytucyjnie wypowiedź w sprawie o dużym znaczeniu publicznym dotyczącej jej rodziny”. Pinkett Smith zarzuciła również, że Bilaal ma obsesję na punkcie rodziny Smithów i że nigdy nie wymieniła jego nazwiska, wypowiadając się publicznie na temat sprawy.

Historia pozwu Bilaala Salaama

Salaam w listopadzie 2025 roku pozwał Jada Pinkett Smith za celowe wyrządzenie szkody emocjonalnej. Mężczyzna twierdził, że był bliskim przyjacielem Willa Smitha przez 40 lat.

Salaam utrzymuje, że w 2021 roku na przyjęciu urodzinowym aktorka zagroziła mu słowami, że jeśli nadal będzie „ujawniać jej prywatne sprawy”, może skończyć „zaginiony lub postrzelony”. Dodał, że Pinkett Smith chciała, aby podpisał umowę o poufności, uniemożliwiającą mu mówienie o tych groźbach.

Według Salaama konflikt rozpoczął się, gdy odmówił pomocy Willowi Smithowi przy „zarządzaniu kryzysowym” po słynnym incydencie z Chrisem Rockiem podczas Oscarów.

Wniosek Pinkett Smith

Aktorka podkreśla, że Salaam nie powinien otrzymać żadnych odszkodowań i powinien pokryć jej koszty prawne.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata
NEWS

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”
NEWS

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Polecane

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2 godziny temu

CGM
Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas A ...

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

2 godziny temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

4 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

6 godzin temu

CGM
Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Rok 2025 był dla ZAiKS-u czasem historycznych wyników finansowych

7 godzin temu

CGM
Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „ ...

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

7 godzin temu