Zobacz pierwsze zdjęcia aktorów w rolach Beatlesów w nadchodzących biografiach Sama Mendesa

Filmy opowiadają historię legendarnego zespołu z perspektywy każdego z członków

2026.01.30

Zobacz pierwsze zdjęcia aktorów w rolach Beatlesów w nadchodzących biografiach Sama Mendesa

fot. Apple Corps Ltd.

Pierwsze zdjęcia z nadchodzącej serii filmów biograficznych o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa zostały ujawnione. Fotki przedstawiają Barry’ego Keoghana jako Ringo Starra, Paula Mescala jako Paula McCartneya, Josepha Quinna jako George’a Harrisona oraz Harrisa Dickinsona jako Johna Lennona.

Filmy opowiadają historię legendarnego zespołu z perspektywy każdego z członków, a premiera czterech części zaplanowana jest na kwiecień 2028 roku.

Paul Mescal jako Paul McCartney

Paul Mescal wciela się w postać Paula McCartneya i potwierdził, że produkcja nadal trwa. Aktor podkreślił, że przygotowania i nagrania zajmą mu większość 2026 roku. Mescal zdradził również, że sam wykona wokalnie wszystkie partie muzyczne McCartneya, a przy przygotowaniach spędził czas z samym Paulem.

Harris Dickinson jako John Lennon

Harris Dickinson występuje w roli Johna Lennona, oddając zarówno charakter, jak i wrażliwość lidera zespołu. Dickinson wraz z resztą aktorów przeszedł intensywne przygotowania, aby oddać autentyczność postaci.

Joseph Quinn jako George Harrison

Joseph Quinn wciela się w George’a Harrisona. Aktor jest znany z pracy w teatrze i filmach, a jego rola w serii biograficznej Sama Mendesa wymagała poznania charakteru i muzycznego stylu Harrisona.

Barry Keoghan jako Ringo Starr

Barry Keoghan, grający Ringo Starra, pojawił się w nowej fryzurze inspirowanej latami 60., przygotowując się do roli perkusisty Beatlesów. Ringo sam udzielił zespołowi konsultacji dotyczących scenariusza, wskazując elementy, które najlepiej oddają realia tamtych czasów.

Pozostała obsada i szczegóły produkcji

W filmach wystąpią także:

  • Saoirse Ronan jako Linda McCartney

  • Anna Sawai jako Yoko Ono

  • Aimee Lou Wood jako Pattie Boyd

  • Mia McKenna-Bruce jako Maureen Starkey

Serial biograficzny będzie pierwszą produkcją z pełnymi prawami do muzyki Beatlesów. Produkcja stawia na autentyczność, a aktorzy współpracują z Gilesem Martinem, synem legendarnego producenta zespołu, aby odwzorować brzmienie i charakter zespołu.

Promocja w Liverpoolu

Oficjalne pocztówki z aktorami zostały ukryte w Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) – szkole współzałożonej przez Paula McCartneya. Studenci mogą je znaleźć i dzielić się nimi w mediach społecznościowych, co stanowi unikatową formę promocji filmu.

