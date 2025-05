Znamy finalistów programu „Must Be The Music” 2025

W piątek 9 maja stacja Polsat wyemitowała drugi półfinał „Must Be The Music” 2025. Odcinek transmitowany na żywo przyniósł widzom ogrom emocji, a także wyłonił kolejnych czterech finalistów tego popularnego muzycznego talent show.

Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis i Weronika Ryba w finale MBTM

Publiczność miała decydujący głos – to właśnie widzowie wybrali cztery osoby, które dołączyły do grona finalistów. Wśród nich znaleźli się: Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis i Weronika Ryba.

Tym samym do Wielkiego Finału „Must Be The Music” awansowała ósemka utalentowanych artystów, którzy przeszli długą drogę od precastingów aż po występy półfinałowe na żywo.

Wielki Finał „Must Be The Music” już 16 maja o 19:55 w Polsacie

W finałowym odcinku, który zostanie wyemitowany na żywo w piątek 16 maja o godzinie 19:55, o zwycięstwo i główną nagrodę powalczą: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis iWeronika Ryba.

Zwycięzca 12. edycji Must Be The Music otrzyma nie tylko prestiżowy tytuł, ale również nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 złotych oraz możliwość występu podczas Polsat Hit Festiwal 2025.