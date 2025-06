Zmarł John Reid – autor hitu „Push The Feeling On” i współtwórca sukcesów Westlife, Rod Stewarta i Tiny Turner

W wieku 61 lat zmarł nagle John Reid – szkocki DJ, wokalista i autor tekstów znany przede wszystkim z zespołu Nightcrawlers oraz pracy twórczej dla światowych gwiazd, takich jak Westlife, Tina Turner, Rod Stewart, Kelly Clarkson czy Leona Lewis. Informację o jego śmierci przekazała była narzeczona artysty, Mary Kiani.

Autor ponadczasowego „Push The Feeling On”

John Reid zdobył światową sławę dzięki kultowemu utworowi house „Push The Feeling On”, który stał się hymnem klubowym lat 90. Wokal Reida w tym kawałku do dziś pozostaje rozpoznawalny na całym świecie. Utwór ten został później samplowany przez Pitbulla w jego hicie „Hotel Room Service” z 2009 roku, co przywróciło piosence popularność w nowym pokoleniu słuchaczy.

Hity dla Westlife, Kelly Clarkson i Leony Lewis

Poza sukcesami z Nightcrawlers, John Reid miał ogromny wpływ na muzykę pop jako autor tekstów. Współtworzył m.in. „Unbreakable” – numer jeden Westlife, a także „A Moment Like This”, pierwotnie nagrany przez Kelly Clarkson, który potem stał się przebojem Leony Lewis, zwyciężczyni brytyjskiego X Factora.

Reakcje fanów i branży muzycznej

Wzruszające słowa pożegnania napłynęły z całego świata muzyki. Wokalista zespołu Red Hot Chilli Pipers, Chris Judge, napisał:

„RIP John Reid, niesamowity szkocki wokalista z ogromną duszą, najbardziej znany z hitu Nightcrawlers ‘Push The Feeling On’. Był zawsze miły, wspierający młode zespoły i bardzo szanowany.”

Fani także dzielili się wspomnieniami:

„Żegnaj, John. Dziękujemy za muzykę, która towarzyszyła moim nastoletnim latom.”

„RIP John Reid – DJ, producent, wokalista, autor tekstów. Twoja muzyka pozostaje wieczna.”

Kariera z gwiazdami i telewizją

John Reid współpracował z takimi gwiazdami jak Tina Turner, Rod Stewart, Eternal, Andrea Bocelli, a także Claire Richards (ex-Steps), dla której napisał świąteczny singiel „My Heart Is Heading Home (This Christmas)”. W 1994 roku pracował z Simonem Cowellem przy utworze „Whenever You Need Someone” dla boysbandu Bad Boys Inc.

Pożegnanie z legendą

Mary Kiani, była partnerka artysty, napisała: