Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysięcy dyń

2025.10.13

Rodzina legendarnego muzyka Ozzy’ego Osbourne’a oddała mu niezwykły hołd, odwiedzając farmę dyni, na której powstał ogromny mural przedstawiający jego podobiznę. Wizyta odbyła się w Sunnyfields Farm w Hampshire w Wielkiej Brytanii, gdzie tysiące dyni ułożono w kształt twarzy zmarłego artysty.

10 000 dyń w hołdzie dla legendy rocka

Żona Ozzy’ego, Sharon Osbourne, oraz ich dzieci Jack i Kelly Osbourne przybyli na farmę w sobotę, by zobaczyć to niezwykłe dzieło. Mural wykonano z ponad 10 000 dyń i dyń ozdobnych, a jego stworzenia podjęło się  16 osób, które tworzyły dzieło przez cztery i pół godziny.

Sharon i Jack mieli okazję podziwiać całość z wysokości – korzystając z podnośnika, mogli zobaczyć ogromny portret z lotu ptaka.

Fani wybrali temat hołdu

Jak zdradził właściciel farmy, Tom Nelson, to właśnie publiczność zdecydowała, że tegorocznym motywem będzie Ozzy Osbourne. W głosowaniu aż 70% osób wybrało legendę heavy metalu jako bohatera dyniowej ekspozycji.

Ozzy Osbourne – legenda, która żyje nadal

Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca, otoczony przez najbliższych. Jego rodzina podkreśliła w oświadczeniu, że odszedł „otoczony miłością”. Mural z dyni to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki fani i bliscy artysty oddają mu cześć, pokazując, że jego duch i muzyka wciąż żyją.

 

