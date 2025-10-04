Szukaj
Złe wieści dla fanów muzyki klubowej – Ibiza usuwa ponad 2500 nielegalnych ofert z Airbnb

Ibiza bez nielegalnych noclegów

2025.10.04

fot. P. Tarasewicz

Rząd Balearów przeprowadził dużą akcję, w wyniku której z platformy Airbnb usunięto ponad 2,500 nielegalnych ofert krótkoterminowego wynajmu. Decyzja dotyczy wszystkich obiektów, które nie mogły udokumentować legalnej licencji wynajmu – w tym kamperów, przyczep, namiotów czy domków letniskowych.

Od lipca 2024 roku usunięto już 14,532 łóżka z 2,831 ogłoszeń, co – jak podkreśla prezydent Balearów, Marga Prohens – sprawia, że Ibiza jest teraz w 100% wolna od nielegalnych noclegów.

Współpraca rządu z Airbnb

Usuwanie nielegalnych ofert możliwe było dzięki porozumieniu podpisanemu w lutym 2024 roku pomiędzy rządem Balearów a Airbnb. Dzięki temu proces eliminacji mieszkań działających „na granicy prawa” został znacznie przyspieszony.

Surowe przepisy dla turystów

To nie pierwsze restrykcje wobec turystów odwiedzających Ibizę. Już wcześniej pojawiły się przepisy, zgodnie z którymi turyści muszą okazać dowód rezerwacji zakwaterowania – w hotelu, hostelu, Airbnb lub prywatnym domu. W przeciwnym razie grozi im grzywna sięgająca nawet 8,000 funtów.

Walka z nadmierną turystyką

Ibiza od dłuższego czasu walczy z problemem tzw. nadmiernej turystyki i zachowań antyspołecznych. W zeszłym roku wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w popularnych imprezowych strefach w godzinach 21:30–8:00. Ponadto za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych poza wyznaczonymi strefami grożą mandaty sięgające 3,100 euro.

Przepisy obowiązują także na statkach imprezowych znajdujących się w odległości do jednej mili morskiej od San Antonio. Wszystkie ograniczenia mają pozostać w mocy co najmniej do końca 2027 roku.

