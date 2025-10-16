Szukaj
Zespół z legendarnej „wielkiej czwórki” dołącza do składu Mystic Festival 2026

Wcześniej do lineupu ogłoszono takie zespoły jak Forbidden i Overkill

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Organizatorzy Mystic Festival 2026 ujawnili kolejną gwiazdę – legendarny zespół Anthrax, zaliczany do Wielkiej Czwórki thrash metalu obok Metalliki, Megadeth i Slayera.

Thrashowa legenda powraca do Polski

Formacja z Nowego Jorku zagra w Gdańsku podczas edycji Mystic Festival zaplanowanej na 3–6 czerwca 2026.  Anthrax działa od 1981 roku i jest znana z przebojów takich jak „Among the Living” czy „Fistful of Metal”.

Znaczenie występu na Mystic Festival

Dołączenie Anthrax do lineupu buduje jeszcze większą wagę festiwalu. To sygnał, że Mystic stawia na klasyczne, mocne brzmienia metalowe i chce przyciągnąć fanów thrashu z całej Europy.

Wcześniej do lineupu ogłoszono takie zespoły jak Forbidden i Overkill.

