Zespół ludowy zaśpiewał dla Willa Smitha „Men In Black”. Artysta był zachwycony

fot. kadr z wideo

Jak tak dalej pójdzie, Will Smith zawnioskuje o polskie obywatelstwo, a może nawet pogodzi Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem. Póki co raper i aktor odkrywa uroki Polski i zakochuje się w niej coraz bardziej.

Artysta opublikował na Instagramie nagranie ze spotkania ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego, który uraczył go wykonaniem jego hitu „Men In Black”. Will był zachwycony. – Zdecydowanie zabieram ich w trasę – śmiał się Will dodając: – To mi uświadamia, jak zła była moja gramatyka w tej piosence – żartował.

Takich „Men In Black” Will na pewno nie słyszał

Studenci i studentki także będą ciepło wspominać wizytę Amerykanina. – Will, to prawdziwy zaszczyt poznać Cię osobiście i wykonać cover Twojej piosenki. Mamy nadzieję, że podobała Ci się nasza wersja. Życzymy udanego pobytu w naszym pięknym kraju – czytamy w komentarzu z oficjalnego konta Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Will Smith (@willsmith)