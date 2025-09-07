Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo, od lat obecny na polskiej scenie muzycznej, podzielił się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. W rozmowie z dziennikarzem „Faktu” ujawnił, że od dawna zmaga się z nałogiem palenia papierosów i mimo prób nie udało mu się zerwać z tym przyzwyczajeniem.

„Paczka dziennie” – codzienny rytuał Zenka

Artysta przyznał, że nałóg mocno zakorzenił się w jego codzienności.

– Palę papierosy. Ciężko z nich zrezygnować, jestem uzależniony. Nie liczyłem, ile wydaję, ale dziennie paczkę palę – wyznał Martyniuk. To nie pierwszy raz, gdy gwiazdy disco polo przyznają się do swoich słabości, ale szczerość Zenka zaskoczyła wielu fanów.

Próba rzucenia podczas pobytu w szpitalu

Zenek Martyniuk opowiedział, że miał okazję zerwać z nałogiem podczas operacji wyrostka. Wtedy przez pięć dni nie sięgał po papierosy i miał nadzieję, że to początek nowego rozdziału w jego życiu. Niestety, po powrocie do zdrowia pokusa okazała się zbyt silna.

– Była okazja, żeby rzucić, ale się nie udało – podsumował artysta.

Życie w cieniu nałogu i wielkiej kariery

Choć Zenek Martyniuk nieustannie koncertuje, nagrywa nowe teledyski i wciąż cieszy się ogromną popularnością, przyznaje, że stres związany z życiem w blasku reflektorów nie ułatwia walki z uzależnieniem. Jego szczere wyznanie pokazuje, że nawet osoby z pierwszych stron gazet zmagają się z codziennymi problemami, takimi jak nałogi.