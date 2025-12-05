CGM

zdunekk z nowym teledyskiem „Na sercu lód"

Zimowy, osobisty i filmowy klip na Torwarze

2025.12.05

zdunekk z nowym teledyskiem „Na sercu lód"

Foto: @mvtheoo

zdunekk prezentuje swój najnowszy singiel „Na sercu lód”, w którym pokazuje fanom zupełnie inne, bardziej intymne oblicze. Po zaskakującej kolaboracji z Sentino, artystka stawia na zimną, osobistą narrację, idealną na długie, zimowe wieczory.

Nowy singiel zdunekk – emocjonalny i surowy

Utwór wyprodukował SHDØW, odpowiedzialny między innymi za produkcje dla Kanye Westa, nadając kawałkowi surowe, światowe brzmienie. Tekst opowiada o walce z emocjami, poszukiwaniu spokoju i introspekcji – to dotychczas najbardziej osobisty utwór w karierze artystki.

„Na sercu lód” – teledysk pełen symboliki

Teledysk powstał nocą na pustym lodowisku COS Torwar, gdzie zdunekk trenuje jazdę figurową na łyżwach. Surowa, zimna i filmowa estetyka klipu podkreśla emocjonalny charakter utworu. Ten nieoczywisty twist pokazuje raperkę w zupełnie nowej roli i nadaje produkcji świeżości, wzmacniając symbolikę tekstu.

zdunekk – wszechstronna wokalistka młodego pokolenia

zdunekk to warszawska raperka, wokalistka i songwriterka, finalistka pierwszej edycji programu Rap Generation na Amazon Prime. W swojej twórczości łączy trapowe brzmienia z melodyjnymi wokalami i bezkompromisowymi tekstami. Jej poprzednie single, takie jak „boeira”, sentymentalna „Gigi & Bella” oraz eksperymentalny „furby” z Sentino, ugruntowały jej pozycję jako jednej z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia w polskiej muzyce miejskiej.

