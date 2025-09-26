Szukaj
Zdechły Osa włącza tryb “chaos”

Osa i Aetherboy1’ robią "w k***e lepsze pogo".

2025.09.26

opublikował:

Zdechły Osa włącza tryb “chaos”

fot. Bruno Mazur

Nowy singiel Zdechłego Osy “WKURWELEPSZEPOGO” jest jak moshpit, w którym miesza się bezkompromisowy, krzyczany wokal z ciężką, przesterowaną elektroniką. Stworzony ponownie we współpracy z producentem Aetherboy1, utwór jest surową, nieokiełznaną energią, która zamienia każdy blok i koncert w nielegalne pogo.

Osa odpuszcza rozbudowane narracje na rzecz bezpośredniego zastrzyku adrenaliny. “WKURWELEPSZEPOGO” to odpowiedź na apatię i marazm – utwór stworzony, by niszczyć głośniki i wywoływać chaos pod sceną.

“WKU***ELEPSZEPOGO” już dostępne

Singiel jest kolejnym krokiem w ewolucji Osy, który od lat konsekwentnie redefiniuje granice polskiej sceny – od platynowego, gatunkowego tygla na “Sprzedałem dupę”, po hardcore’owy atak na “Breslau Hardcore”. Po okresie, w którym rozszerzał swoje pole rażenia o trasę z Ćpaj Stajl i debiut na dużym ekranie w filmie “WROOKLYN ZOO”, Osa wraca do muzycznego rdzenia. Wszystkie te doświadczenia kumulują się w surowej energii “WKU***ELEPSZEPOGO”. To nie tylko zapowiedź, to deklaracja: nadchodzący projekt Zdechłego Osy będzie głośny, brudny i bezkompromisowy.

