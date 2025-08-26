Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

fot. MVSTERIVM

Ten Typ Mes obiecał odpowiedzieć na diss Tedego, tymczasem Zdechły Osa odpowiada na ubiegłotygodniowy kawałek Młodego Dzbana. „Miałeś album 'Poznaj Osę’, okazało się, że poznałem ci**ę / Okazało się, że to skok na flotę / Tylko, że nie jesteś piratem, chociaż też tam coś masz z okiem / Dekadę to ty lecisz na autopilocie / A każdy dzień jest dobry, żeby zbesztać Osę” – atakował w „Poznaj Osę” Młody Dzban. Teraz reprezentant Warnera odnosi się do jego kawałka dissem o uroczym tytule „Pie***isz jak potłuczony”.

Zdechły Osa dissuje Młodego Dzbana

„Dzban, Dzban, pi***lisz jak potłuczony / Gruba ruda k***o pokazałaś swe kolory / Dzban, Dzban, już nie taki młody / Zamiast szukać na mnie haków, lepiej weź poszukaj żony” – proponuje rywalowi Zdechły Osa. „Tak ci przeszkadza label, że jestem w Warnerze / To na ch*j na mój debiut się dogrywałeś fl**e? / Sprzedałem d*pę, a ty jesteś kserem” – atakuje w innym miejscu dissu Osa.

Piłka trafiła na połowę Młodego Dzbana. Zobaczymy, co wydarzy się dalej.