Zdechły Osa i Aetherboy1 odpalają neurofunkową petardę

fot. MVSTERIVM

“Patolove” Zdechłego Osy to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych kawałków polskiej sceny ostatnich lat – diamentowy singiel, który stał się hymnem całego pokolenia. Teraz Zdechły Osa postanowił podzielić się z fanami zupełnie nową odsłoną tego numeru.

Za remix odpowiada Aetherboy1, który nadał utworowi niepowtarzalny klimat neurofunk – brzmienie niemal niespotykane dotąd na polskiej scenie. Efekt to mocno energetyczny, porywający numer, który rozpala publiczność podczas koncertów, a dziś autorzy postanowili podzielić się nim z szerszą publiką.

To nie tylko reinterpretacja klasyka, ale też kolejny dowód na to, że Zdechły Osa konsekwentnie przesuwa granice własnej twórczości i eksploruje nieoczywiste muzyczne światy. Remix Aetherboy1a to pokaz świeżości i odwagi – dokładnie tego, z czego duet jest znany od początku swojej kariery.

Remix to rozgrzewka przed zbliżającym się wrześniowym singlem

Od debiutanckiego albumu Sprzedałem dupę (2021), który zdobył platynowy status dzięki takim hitom jak diamentowy singiel “Patolove”, po wydany w 2023 roku „Breslau Hardcore”, Osa konsekwentnie buduje swój unikalny muzyczny świat, który jest mieszanką rapu, punku i elektroniki. Poprzedni rok był dla Zdechłego Osy przerwą od solowych wydań. W międzyczasie Osa zagrał trasę z kolektywem Ćpaj Stajl oraz zadebiutował na dużym ekranie w filmie “WROOKLYN ZOO” Krzysztofa Skoniecznego (twórcy m. in. “Ślepnąc od Świateł”), współtworząc też tytułowy utwór promujący produkcję.