Zbigniew Preisner gorzko po pierwszej turze: „Korzystacie z atrybutów wolność, a z drugiej głosujecie na ludzi, którzy chcą nam tę wolność odebrać”

Poznaliśmy już wyniki ze 100% obwodowych komisji wyborczych. Do drugiej tury wyścigu prezydenckiego awansowali Rafał Trzaskowski (31,36% głosów) oraz Karol Nawrocki (29,54%). Trzecie miejsce przypadło Sławomirowi Mentzenowi (14,8%), a czwarte – Grzegorzowi Braunowi (6,34%).

Biorąc pod uwagę to, że na miejscach trzecim i czwartym znaleźli się politycy prawicy, można podejrzewać, że za dwa tygodnie Trzaskowskiemu trudno będzie obronić wygraną z pierwszej tury. Z drugiej strony Sławomir Mentzen unikał wczoraj deklaracji dotyczącej tego, komu udzieli poparcia w drugiej turze.

Wyniki, zarówno cząstkowe, publikowane już wczoraj wieczorem i w nocy, jak i zbierające wszystkie głosy, są sporym zaskoczeniem. Sondaże wskazywały na większą przewagę Trzaskowskiego nad Nawrockim, przewidywały także niższe poparcie dla Mentzena (jego wyniki spadały w ostatnich tygodniach) oraz Brauna. Sympatyzujący z Trzaskowskim Zbigniew Preisner podzielił się z odbiorcami na Facebooku gorzką refleksją na temat rezultatów, zwracając uwagę przede wszystkim na to, jak głosują młodzi ludzie.

„Przerażające, jak Polska brunatnieje”

– Przerażające, jak Polska brunatnieje. Przerażające, jak nie umiemy oddzielać dobra od zła. Czy mamy blendę na oczach? Nie widzimy jak Polska się zmienia? – zaczął wybitny polski kompozytor.

– Nie widzicie, jak żyjecie? Popatrzcie na swoje domy, na domy sąsiadów. Popatrzcie na szkoły, szpitale, drogi, boiska… Czy nie zauważyliście, że dzięki naszej ciężkiej pracy i dzięki Unii Europejskiej Polska z drewnianej zmieniła się w Polskę murowaną? Już nikt nie pamięta, że aby podróżować po Europie trzeba było mieć paszport i wizy, że większość Polaków za granicą pracowała na czarno.

Młodzi Polacy, wielu was pracuje za granicą. Pracujecie tam, bo macie taką możliwość. Możecie legalnie pracować i mieszkać w Europie, gdzie tylko chcecie. Z tego co widzę ze statystyk głównie młodzi głosowali na skrajną prawicę. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co robicie? Żyjecie w jakimś dziwnym rozkroku. Z jednej strony korzystacie z atrybutów wolność a z drugiej strony głosujecie na ludzi, którzy chcą nam tę wolność odebrać. To jest hipokryzja, której nie można zrozumieć.

Zastanówmy się! Całe pokolenia naszych dziadków, rodziców i moje pokolenie walczyły o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę. Żyjemy w wolnym kraju, bez wojsk radzieckich, z otwartymi granicami i z ogromnymi możliwościami rozwoju. Polska wymaga wielkich zmian, powiedziałbym wręcz rewolucyjnych, ale rewolucja ta nie może mieć skrajnie prawicowego oblicza. Życie zadaje nam kolejne pytanie: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Pamiętajcie o tym 1 czerwca.

Ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo jedynie taki wybór może zastopować ten niewyobrażalny trend prawicowego pospólstwa i szaleństwa.

Idźcie na wybory! To ostatnia szansa, żeby ocalić nasz kraj. Jeszcze nie jest za późno – zaapelował do swoich odbiorców Preisner