Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

Zara Larsson stanęła w obronie swojej koleżanki z branży, Chappell Roan, krytykując falę hejtu, która – jej zdaniem – wynika głównie z seksizmu.

Kobiece granice wywołują kontrowersje

W wywiadzie dla The Guardian, Larsson podkreśliła, że Roan spotyka się z nieproporcjonalnym hejtem:

„Im więcej ludzi jej nienawidzi, tym bardziej ja ją cenię. Nie podoba mi się, jak jest traktowana.” Artystka zwróciła uwagę, że kobiety często spotykają się z krytyką, gdy stawiają granice. „Mężczyźni mogą popełniać przestępstwa, a ludzie ich chwalą, ale gdy kobieta mówi: 'Przestań mnie śledzić,’ to staje się to kontrowersyjne. Po prostu nienawidzicie kobiet,” stwierdziła Larsson.

Kontrowersje wokół Chappell Roan

Chappell Roan wcześniej porównywała sławę do „przemocowego byłego męża” i regularnie krytykowała nieodpowiednie zachowanie fanów i branży muzycznej. Wielokrotnie zwracała uwagę na „drapieżne zachowania” tzw. superfans, w tym niezgodne z konsensusem kontakty fizyczne i społeczne, a także na nachalne działania fotografów na czerwonym dywanie podczas VMAs.

Zara Larsson o sławie i uwadze publicznej

Larsson przyznała, że sama czerpie satysfakcję z uwagi mediów. „Kiedy byłam młodsza, myślałam: 'Nie mogę się doczekać, aż paparazzi będą przed moim domem,’” powiedziała, dodając, że podobnie jak Addison Rae traktuje to jako formę gry i performansu.

Doświadczenia Larsson z backlash

Raperka podzieliła się też doświadczeniami osobistymi – po żartobliwym wpisie o aborcji na TikToku straciła kontrakt reklamowy wart 3 miliony dolarów. „Było to największe w moim życiu brand deal, który straciłam. Powiedziałam sobie: 'OK, przegrywy!’”

Kontrowersje wokół incydentu w Brazylii

Obrona Roan przez Larsson nastąpiła po kolejnej fali krytyki wobec piosenkarki związanego z incydentem w São Paulo. Podczas festiwalu Lollapalooza Brasil, córka piłkarza Jorginho, Ada Law, rzekomo została spłoszona przez ochronę podczas spotkania z Roan, co wywołało kontrowersje i zakaz występu artystki w jednym z największych wydarzeń muzycznych w Rio.

Raporty sugerują jednak, że część negatywnej reakcji była napędzana przez boty w sieci, a Roan sama twierdziła, że incydent nie miał miejsca.