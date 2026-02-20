CGM

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie

„Mówię całkiem serio, ogarnijcie się.”

2026.02.20

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie

Foto: @piotr_tarasewicz

Szwedzka wokalistka Zara Larsson zwróciła się publicznie do edytorów Wikipedii z nietypową prośbą. Artystka zaapelowała, by na jej stronie użyto „ładnego” zdjęcia, a nie – jak stwierdziła – niekorzystnej fotografii z koncertu. Sprawa szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

„Przestańcie to robić!” – emocjonalny apel w sieci

28-letnia gwiazda opublikowała na TikToku wideo, w którym bez ogródek zwróciła się do anonimowych edytorów Wikipedii:

„Ktokolwiek, do cholery, zmienia to cholerne zdjęcie na Wikipedii na to zdjęcie – przestań! Przestań to robić, przestań to robić!”

Dodała również:

„Mówię całkiem serio, ogarnijcie się.”

Chodziło o fotografię przedstawiającą ją w niebieskim stroju podczas występu na Isle of Wight Festival w 2024 roku. Zdjęcie zostało wybrane przez anonimowego użytkownika serwisu.

Wikipedia to otwarta encyklopedia

Wikipedia jest otwartą encyklopedią internetową, współtworzoną przez wolontariuszy i użytkowników z całego świata. Oznacza to, że treści – w tym zdjęcia – mogą być edytowane przez społeczność, o ile spełniają określone zasady i warunki licencyjne.

Zara Larsson postanowiła jednak wziąć sprawy w swoje ręce. W nagraniu widać, jak przegląda bibliotekę zdjęć dostępnych na stronie i szuka bardziej korzystnej fotografii.

„Gdzie jest moje ładne zdjęcie? Czy mogę odrzucić te zdjęcia?” – narzekała piosenkarka.

Gwiazda sama zmieniła zdjęcie

Wokalistka wybrała fotografię, z której była bardziej zadowolona, i ustawiła ją jako główne zdjęcie na swojej stronie. Na koniec żartobliwie zapowiedziała, że nie zamierza odpuścić walki o wizerunek:

„Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę zmieniać tego zdjęcia na ładne, nigdy nie przestanę.”

„To jest to zdjęcie, którego chcę, i to jest to, na które będziemy zmieniać – i zmieniać – już na zawsze.”

