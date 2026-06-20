Zalia wraca z nowym, bardzo osobistym singlem „Tylko kochaj mnie”. Powstaje trzeci album studyjny Zalii

Po spektakularnym występie u boku Dawida Podsiadły na stadionowej trasie koncertowej Zalia prezentuje długo wyczekiwany solowy singiel. Utwór „Tylko kochaj mnie” jest pierwszą premierą artystki od czasu wydania albumu „Serce” i już od pierwszych godzin zbiera entuzjastyczne reakcje słuchaczy.

Zalia otwiera nowy muzyczny rozdział

Nowa piosenka pokazuje Zalię w nieco innym wydaniu. Artystka stawia na subtelność, emocjonalność i oniryczne brzmienie, które doskonale współgra z osobistym przekazem utworu. „Tylko kochaj mnie” to muzyczna opowieść o potrzebie akceptacji, bliskości i miłości mimo własnych niedoskonałości.

W tekście piosenki Zalia porusza temat niepewności i lęku przed odrzuceniem. To szczery, pełen emocji przekaz, z którym może utożsamić się wielu słuchaczy.

„Tylko kochaj mnie” to najbardziej osobista odsłona artystki?

Singiel wyróżnia się nie tylko wyjątkowym klimatem, ale także nową stylistyką wokalną. Zalia eksperymentuje z brzmieniem, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla siebie wrażliwość i autentyczność.

Fani zwracają uwagę na niezwykle melancholijny nastrój utworu, który buduje atmosferę tęsknoty i refleksji. To kolejny dowód na artystyczny rozwój wokalistki, która nie boi się poszukiwać nowych środków wyrazu.

Powstaje trzeci album studyjny Zalii

„Tylko kochaj mnie” jest pierwszą zapowiedzią trzeciego studyjnego albumu artystki. Za kierunek wizualny nowego projektu odpowiada Marcelina Królikowska, natomiast reżyserią teledysku zajął się Nikodem Marek.

Wyjątkowa sceneria teledysku

Zdjęcia do klipu oraz sesji promocyjnej zostały zrealizowane w malowniczym Pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku. Historyczna lokalizacja doskonale współgra z tajemniczym i nostalgicznym charakterem nowego projektu.

Zalia nie zwalnia tempa

Ostatnie miesiące są dla wokalistki wyjątkowo udane. Po sukcesie albumu „Serce”, licznych koncertach i współpracy z Dawidem Podsiadłą, artystka umacnia swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. Niedawno zdobyła również tytuł najczęściej słuchanej polskiej wokalistki na Spotify.

Wszystko wskazuje na to, że „Tylko kochaj mnie” będzie jednym z najważniejszych polskich utworów tego lata i kolejnym krokiem w dynamicznie rozwijającej się karierze Zalii.