Żabson zrobił stage diving wprost do basenu

Fani Żabsona niejednokrotnie widzieli go, wykonującego tzw. stage diving, czyli skok ze sceny i nurkowanie wśród publiczności. Podczas koncertu w Hiszpanii raper wprowadził ten element swojego show na wyższy poziom. Artysta podszedł do słowa „diving” bardzo dosłownie, nurkując w basenie.

Stage diving wprost do basenu

W trakcie wczorajszego koncertu w Sanddance w Lloret de Mar raper przy z pomocą dmuchanego delfina skoczył ze sceny, dostał się na ręce fanów, a następnie po nich wpadł do basenu. Fani natychmiast dołączyli do swojego idola, dzięki czemu impreza przeniosła się do basenu.

Zobaczcie efektowny skok Żabsona z Hiszpanii.