Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”

Raper szczerze o emocjach i sukcesie

2025.12.21

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu"

Żabson podzielił się poruszającym wpisem w mediach społecznościowych, w którym podsumował mijający rok. Artysta przyznał, że był to dla niego przełomowy czas – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

„To był najlepszy rok w mojej karierze, ale też najlepszy rok w moim życiu” – napisał na Instagramie.

Raper podkreślił, że dziś gra największy solowy koncert w karierze, który został sprzedany do ostatniego miejsca.

„Życie mnie testowało, ale nadal tu jestem”

Żabson wspomniał o latach ciężkiej pracy, zwątpieniu i braku wsparcia ze strony innych.

W wyznaniu raper zaznaczył, że nigdy nie był faworytem branży ani „złotym dzieckiem”, a mimo to konsekwentną pracą wywalczył swoją pozycję.

„Przez całe życie próbowano mnie pomijać i umniejszać moim osiągnięciom, ale ja zamiast prosić o uznanie po prostu robiłem swoje”.

Łzy szczęścia i wsparcie fanów

Raper przyznał, że pisząc wpis, płakał ze wzruszenia. Wyjaśnił, że przez lata musiał burzyć kolejne ściany, które stawiali mu ludzie niewierzący w jego możliwości.

Żabson podkreślił, że to fanom zawdzięcza motywację do działania:

„Dzisiaj mam tysiące fanów, którzy są dla mnie największym dopingiem”.

Artysta dodał, że chce być przykładem dla tych, którzy nie mają wsparcia i nigdy nie są wybierani jako pierwsi do drużyny.

„Los czasem trzeba rozśmieszyć”

Na koniec raper przekazał swoim słuchaczom mocny, inspirujący przekaz:

„Pamiętajcie – czasem żeby los się do was uśmiechnął, trzeba go rozśmieszyć”.

Żabson zakończył wpis podziękowaniami dla fanów i wyznał miłość do życia:

„10 lat razem. Kocham Was! Kocham życie! Jestem wdzięczny”.

 

