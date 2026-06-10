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Plejada gwiazd z najnowszym 14-minutowym teledysku Madonny. W produkcji pojawiają się Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch i Kate Moss

Sześć nowych utworów w jednym filmie

2026.06.10

opublikował:

Madonna 2026 ig

Madonna nie zwalnia tempa przed premierą swojego nowego albumu „Confessions II”. Królowa popu zaprezentowała właśnie spektakularny, 14-minutowy film promujący nadchodzące wydawnictwo. Produkcja zatytułowana „Confessions II The Film” przyciąga uwagę nie tylko rozmachem wizualnym, ale także imponującą obsadą pełną gwiazd muzyki, filmu, mody i sportu.

Film miał swoją premierę podczas Tribeca Festival w Nowym Jorku, a następnie został udostępniony fanom na całym świecie. To kolejny krok w promocji albumu „Confessions II”, który ukaże się 3 lipca 2026 roku.

Madonna wraca do świata „Confessions”

„Confessions II” to duchowy następca kultowego albumu „Confessions On A Dance Floor” z 2005 roku, uznawanego za jedno z najważniejszych wydawnictw w karierze Madonny. Nowa płyta będzie jej piętnastym studyjnym albumem i pierwszym od czasu premiery „Madame X” w 2019 roku.

Przy realizacji projektu artystka ponownie współpracowała ze Stuartem Price’em, producentem odpowiedzialnym za sukces legendarnego „Confessions On A Dance Floor”. Według Madonny fundamentem nowego albumu była idea wspólnego tańca, celebracji życia i budowania więzi poprzez muzykę.

Gwiazdorska obsada „Confessions II The Film”

Jednym z największych atutów filmu jest imponująca lista gości specjalnych. Obok Madonny pojawiają się między innymi:

  • Sabrina Carpenter
  • Benedict Cumberbatch
  • Kate Moss
  • Julia Garner
  • Shygirl
  • Arca
  • Gwendoline Christie
  • Richard E. Grant
  • Honey Dijon
  • Odessa A’zion
  • Lourdes Leon
  • Cole Palmer
  • Joao Pedro

Obecność tak wielu znanych nazwisk sprawia, że produkcja przypomina wielkie wydarzenie popkulturowe, łączące świat muzyki, kina, mody oraz sportu.

Sześć nowych utworów w jednym filmie

„Confessions II The Film” zawiera fragmenty sześciu utworów pochodzących z nadchodzącego albumu. W filmie można usłyszeć:

„I Feel So Free”

Jeden z najbardziej energetycznych momentów produkcji, utrzymany w tanecznym klimacie charakterystycznym dla Madonny.

„Good For The Soul”

Utwór łączący nowoczesne elektroniczne brzmienia z refleksyjnym przesłaniem.

„One Step Away”

Kompozycja oparta na emocjonalnej narracji i melodyjnym refrenie.

„Bring Your Love”

Piosenka celebrująca bliskość, wspólnotę i pozytywną energię.

„Danceteria”

Taneczny hymn inspirowany kulturą klubową i nocnym życiem.

„Read My Lips”

Nagranie stworzone we współpracy z kolumbijskim artystą Feidem.

Surrealistyczna podróż pełna symboliki

Film rozpoczyna się za kulisami koncertu, gdzie Madonnie towarzyszy grupa futurystycznych robotów. Następnie akcja przenosi się do tajemniczego lasu, pełnego efektów świetlnych i surrealistycznych obrazów.

W kolejnych scenach artystka trafia na rave, bierze udział w nocnej podróży i spotyka liczne gwiazdy pojawiające się w produkcji. Całość utrzymana jest w estetyce charakterystycznej dla Madonny – odważnej, prowokacyjnej i wizualnie spektakularnej.

Film stanowi połączenie teledysku, artystycznego manifestu oraz krótkiego filmu muzycznego, który ma wprowadzić fanów w świat nowego albumu.

Niespodziewany występ Madonny na Times Square

Kilka dni przed premierą filmu Madonna zaskoczyła fanów spontanicznym koncertem na nowojorskim Times Square. Podczas wydarzenia po raz pierwszy wykonała na żywo nowy utwór „Love Sensation”.

Nagranie niemal natychmiast trafiło na platformy streamingowe i spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, jeszcze bardziej podgrzewając atmosferę przed premierą albumu.

Premiera albumu już w lipcu

Premiera „Confessions II” zaplanowana jest na 3 lipca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki pop tego roku.

Dodatkowo Madonna została ogłoszona jedną z gwiazd pierwszego w historii koncertu w przerwie finału mistrzostw świata FIFA, gdzie wystąpi obok Shakiry oraz zespołu BTS. Tym samym 2026 rok może okazać się jednym z najbardziej intensywnych okresów w karierze legendarnej artystki.

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