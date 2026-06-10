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Szwed Swd prezentuje singiel „Konwalie” z Rosalie., Kwiatek HAZE i Oskar83 w wyjątkowym muzycznym projekcie

Szwed Swd udowadnia, że jest producentem bez ograniczeń

2026.06.10

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konwalie-rosalie ok

Szwed Swd nie zwalnia tempa i odsłania kolejną kartę ze swojego nadchodzącego producenckiego albumu „PRODUCERAD AV SZWED”. Po bardzo dobrze przyjętym pierwszym singlu nagranym z udziałem Maciasa, producent prezentuje utwór „Konwalie”, do którego zaprosił Rosalie., Kwiatka HAZE oraz Oskara83. Efektem jest jedno z najbardziej nieoczywistych i klimatycznych muzycznych połączeń na polskiej scenie w 2026 roku.

„Konwalie” – zaskakujące spotkanie różnych muzycznych światów

Nowy singiel „Konwalie” pokazuje, że współczesna muzyka coraz częściej wymyka się gatunkowym schematom. Szwed Swd stworzył kompozycję, która łączy elementy rapu, alternatywnego popu i nowoczesnej elektroniki, tworząc wyjątkową atmosferę.

W utworze spotykają się dwa odmienne muzyczne światy. Z jednej strony słyszymy charakterystyczny, uliczny styl Kwiatka HAZE i Oskara83, z drugiej natomiast subtelny i eteryczny wokal Rosalie., który nadaje nagraniu wyjątkowej lekkości i emocjonalnego charakteru.

To właśnie kontrast pomiędzy mocnymi zwrotkami a delikatnym refrenem sprawia, że „Konwalie” wyróżniają się na tle wielu tegorocznych premier.

Szwed Swd udowadnia, że jest producentem bez ograniczeń

Kolejna zapowiedź albumu „PRODUCERAD AV SZWED” pokazuje, że Szwed Swd konsekwentnie buduje własną artystyczną tożsamość. Producent od lat związany jest ze sceną hip-hopową, jednak jego najnowsze projekty wyraźnie wykraczają poza ramy klasycznego rapowego beatmakingu.

„Konwalie” są dowodem na to, że Szwed potrafi tworzyć przestrzeń dla artystów reprezentujących zupełnie różne stylistyki. Dzięki temu powstają utwory świeże, nieprzewidywalne i przyciągające uwagę słuchaczy poszukujących nowych brzmień.

Coraz więcej wskazuje na to, że nadchodzący album będzie pełen podobnych, nieoczywistych kolaboracji, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej wymagających fanów polskiej muzyki.

Rosalie., Kwiatek HAZE i Oskar83 tworzą wyjątkową chemię

Jednym z najmocniejszych elementów singla jest współpraca zaproszonych gości. Rosalie. po raz kolejny udowadnia, że należy do grona najciekawszych wokalistek na polskiej scenie alternatywnej. Jej charakterystyczny głos doskonale współgra z klimatyczną produkcją i nadaje utworowi emocjonalnej głębi.

Kwiatek HAZE i Oskar83 wnoszą natomiast energię oraz autentyczność, które doskonale kontrastują z delikatnością refrenu. Dzięki temu „Konwalie” nie są jedynie kolejnym rapowym singlem, lecz pełnoprawnym muzycznym dialogiem pomiędzy różnymi estetykami.

Filmowy teledysk dopełnia atmosferę utworu

Premierze singla towarzyszy również teledysk utrzymany w filmowej estetyce. Obraz doskonale oddaje nastrój utworu, podkreślając jego melancholijny i nieco nostalgiczny charakter.

Połączenie dopracowanej produkcji muzycznej z klimatycznym wideo sprawia, że „Konwalie” stają się projektem kompletnym, który działa zarówno na poziomie dźwięku, jak i obrazu.

Album „PRODUCERAD AV SZWED” zapowiada się niezwykle interesująco

Kolejne single ujawniają kierunek, w którym zmierza producencki debiut Szweda Swd. Wszystko wskazuje na to, że album „PRODUCERAD AV SZWED” będzie oparty na odważnych współpracach oraz przełamywaniu gatunkowych granic.

Jeżeli następne utwory utrzymają poziom „Konwalii”, słuchacze mogą spodziewać się jednego z najciekawszych producenckich wydawnictw na polskiej scenie muzycznej w 2026 roku.

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