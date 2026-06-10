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Jay-Z ogłasza wielkie koncerty w Paryżu i Los Angeles. Legendarny raper świętuje 30 lat kariery

Raper wraca na największe stadiony świata

2026.06.10

opublikował:

Jay Z A Rozej

fot. A. Rożej / CGM.pl

Jay-Z przygotował wyjątkową niespodziankę dla fanów. Jeden z najbardziej wpływowych raperów w historii muzyki ogłosił dwa ogromne koncerty stadionowe, które odbędą się jeszcze w 2026 roku. Występy w Paryżu i Los Angeles będą częścią jubileuszowej trasy celebrującej 30-lecie debiutanckiego albumu „Reasonable Doubt” oraz 25. rocznicę wydania kultowego krążka „The Blueprint”.

Jay-Z wraca na największe stadiony świata

Ogłoszone właśnie koncerty odbędą się 10 września 2026 roku na Stade de France w Paryżu oraz 23 października 2026 roku na SoFi Stadium w Los Angeles. To kolejne wydarzenia w ramach jubileuszowego projektu artysty, który wcześniej zapowiedział także trzy specjalne koncerty na nowojorskim Yankee Stadium.

Nowe występy mają być wyjątkowym hołdem dla dorobku muzycznego Jay-Z i przypomnieć fanom najważniejsze momenty jego kariery. Wszystko wskazuje na to, że setlisty będą koncentrować się przede wszystkim na utworach z początków działalności rapera.

„Reasonable Doubt” i „The Blueprint” w centrum uwagi

Trasa jubileuszowa związana jest z dwoma przełomowymi albumami w karierze artysty. „Reasonable Doubt”, wydany w 1996 roku, uznawany jest za jeden z najważniejszych debiutów w historii hip-hopu. To właśnie ten krążek otworzył Jay-Z drogę do światowej kariery i ugruntował jego pozycję na nowojorskiej scenie rapowej.

Równie ważne miejsce w historii muzyki zajmuje „The Blueprint” z 2001 roku. Album przyniósł takie hity jak „Izzo (H.O.V.A.)”, „Girls, Girls, Girls” czy „Song Cry”, a wielu krytyków uważa go za jedno z najwybitniejszych wydawnictw w historii gatunku.

Charakterystycznym elementem promocji jubileuszowych koncertów jest zapis pseudonimu artysty jako „Jaÿ-Z”, z charakterystycznym umlautem nad literą „Y”. To bezpośrednie nawiązanie do stylistyki wykorzystanej przy premierze debiutanckiego albumu.

Powrót Jay-Z na scenę po latach

Ogłoszenie nowych koncertów nastąpiło niedługo po głośnym występie Jay-Z podczas festiwalu Roots Picnic 2026. Był to jego pierwszy festiwalowy koncert od siedmiu lat i jednocześnie rzadki solowy występ na żywo.

Podczas koncertu raper zaprezentował przekrojowy materiał obejmujący największe przeboje ze swojej 30-letniej kariery. Wydarzenie odbiło się szerokim echem również za sprawą freestyle’u, w którym odniósł się do kilku głośnych postaci współczesnej sceny hip-hopowej.

Nowy album? Fani nadal czekają

Od kilku lat w branży muzycznej regularnie pojawiają się spekulacje dotyczące nowego albumu Jay-Z. Ostatnie studyjne wydawnictwo rapera, „4:44”, ukazało się w 2017 roku i zostało entuzjastycznie przyjęte zarówno przez fanów, jak i krytyków.

Nadzieje na nową muzykę studzi jednak współpracownik artysty, Cash Cobain. Producent ujawnił niedawno, że według jego rozmów z Jay-Z, raper nie planuje obecnie wydania nowego albumu. Oznacza to, że fani najprawdopodobniej będą musieli jeszcze poczekać na następcę „4:44”.

Jedno z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych 2026 roku

Koncerty w Paryżu i Los Angeles zapowiadają się jako jedne z największych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Jubileuszowa trasa daje fanom wyjątkową okazję do usłyszenia na żywo klasycznych utworów, które przez trzy dekady kształtowały historię światowego hip-hopu.

Dla wielu miłośników gatunku będzie to nie tylko koncert, ale także sentymentalna podróż przez najważniejsze etapy kariery jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki.

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