Żabson rusza z własnym reality show „FORTZIOMAL”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson wkracza w świat telewizji i internetowej rozrywki. Artysta ogłosił start własnego reality show „FORTZIOMAL”, który łączy motywy z gry Fortnite z rywalizacją największych twórców internetowych.

Format programu i uczestnicy

W „FORTZIOMAL” wezmą udział czołowe nazwiska polskiego internetu. Uczestnicy będą rywalizować na specjalnie przygotowanym torze przeszkód inspirowanym Fortnite, sprawdzając swoje umiejętności, kreatywność i ducha rywalizacji. Program powstał we współpracy z Epic Games, a nagrodą główną jest customowy komputer stworzony przy współpracy z Nvidią.

Żabson przyznaje, że od dawna marzył o własnym programie rozrywkowym, a premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 30 listopada 2025 roku.