Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Wszystko na to wskazuje

2025.08.24

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson ambasadorem Monster Energy

W 2024 roku Żabson dołączył do grona ambasadorów marki Monster Energy. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w świecie rapu i mediów, ponieważ była to jedna z największych umów reklamowych w historii polskiej sceny hip-hopowej.

Kontrakt wart miliony

Raper otwarcie mówi o swojej współpracy w utworze „Jeszcze raz” z płyty Hollywood Smile. W kawałku Żabson rapuje:

„Przerosłem swoich idoli, a Ty jak się masz? Kontrakt na cztery miliony w Polsce pierwszy raz”

Ten cytat jasno pokazuje skalę sukcesu — kontrakt z Monster Energy wart aż 4 miliony złotych, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych w branży.

Nowy teledysk i koncert w Warszawie

Żabson zaprezentował nowy teledysk promujący jego wielki koncert w hali EXPO XXI w Warszawie. Artysta przygotował trzy wyjątkowe sety koncertowe, które mają zaprezentować różne etapy jego kariery — od początków aż po obecny status jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce.

 

