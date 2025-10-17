Szukaj
Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”

Raper z nowym singlem „Bounce Back”

2025.10.17

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Powrót Żabsona na scenę

Po krótkiej przerwie Żabson wraca z nowym utworem „Bounce Back”, który już zdążył wzbudzić spore emocje wśród fanów. To pierwszy solowy kawałek rapera od czasu wydania albumu Hollywood Smile. Artysta znany z bezkompromisowego stylu i energicznego flow ponownie pokazuje, że potrafi zaskoczyć swoich słuchaczy.

Nowy numer to mocne, pewne siebie brzmienie, w którym Żabson rozlicza się z przeszłością i zapowiada nowy rozdział w swojej muzycznej karierze.

„Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”

W najnowszym singlu Żabson rapuje:

„Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide, tylko nie kończę z samym sobą, ja z wami skończyłem.”

Tymi słowami raper nawiązuje do słynnej decyzji Quebonafide o zawieszeniu kariery, jednak podkreśla, że jego własna historia wygląda zupełnie inaczej. „Bounce Back” to manifest siły, pewności siebie i powrotu z podwójną energią.

Symboliczny tytuł i mocny przekaz

Tytuł „Bounce Back” można odczytywać jako metaforę powrotu do formy. Żabson pokazuje, że nawet po chwilowym wyciszeniu wciąż potrafi tworzyć muzykę, która wyznacza trendy na polskiej scenie rapowej.

Utwór zapowiada nowy etap kariery artysty – dojrzalszy, ale wciąż pełen charakterystycznego luzu i autentyczności.

