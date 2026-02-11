CGM

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ

Okładkowe zdjęcie wykonała Zuza Krajewska

2026.02.11

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ

Po udanym debiucie, nowy numer magazynu GQ Poland przyciąga uwagę kolejnych gwiazd. Tym razem na okładce zobaczymy Żabsona, który udzielił wywiadu redaktorowi naczelnemu, Olivierowi Janiakowi.

GQ Poland – polska edycja światowego magazynu

GQ Poland zadebiutowało na polskim rynku jesienią zeszłego roku jako licencjonowana edycja magazynu Condé Nast. Czasopismo skupia się na męskim stylu życia, modzie, luksusie i inspirujących treściach. Redaktorem naczelnym jest doświadczony dziennikarz Olivier Janiak, który chce wprowadzić do polskiego GQ autentyczne rozmowy i odważne idee.

Marka GQ ma swoje korzenie w 1931 roku w Nowym Jorku i jest znana z okładek z największymi gwiazdami światowej kultury i show-biznesu, takimi jak George Clooney, Timothée Chalamet czy zespół BTS. Polska dołącza do globalnej społeczności GQ jako 20. rynek.

Żabson na okładce drugiego numeru

Żabson został pierwszym polskim raperem, który zdobi okładkę magazynu GQ Poland. Raper w wywiadzie z Olivierem Janiakiem podkreślił, że Polska w ostatnim czasie zyskała międzynarodowe uznanie i łączy wpływy Wschodu i Zachodu w unikalny sposób.

– Ostatni rok dla Polski to jest wznoszący czas. Dużo się o nas mówi, dużo ludzi przyjeżdża tutaj, Polska jest cool po prostu. Wymieszaliśmy pierwiastki Wschodu i Zachodu w taki sposób, w jaki żaden inny naród tego nie zrobił – komentuje Żabson.

Inne gwiazdy na okładkach GQ

Nowy numer magazynu pojawia się w kilku wariantach okładek. W jednej z nich zobaczymy ekipę DRE$$CODE, na czele której stoi Mikołaj „Bagi” Bagiński, zwycięzca ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. DRE$$CODE to jedno z najważniejszych internetowych uniwersów w Polsce, które łączy rozrywkę, biznes i emocje w nowy, cyfrowy kod kulturowy.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez GQ Poland (@gqpoland)

