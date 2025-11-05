Z Genzie do The Voice Of Poland. Hi Hania nową współprowadzącą muzyczne show TVP

Foto: instagram.com/hi_hania/

W najnowszej, 16. edycji programu „The Voice of Poland”, widzów czeka kolejna zmiana wśród prowadzących. W odcinkach na żywo, które wystartują już w najbliższą sobotę o 20:30 na antenie TVP2 oraz w TVP VOD, do Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała dołączy Hanna Puchalska, znana jako Hi Hania – jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia w Polsce.

Hi Hania dołącza do „The Voice of Poland”

Decyzja TVP o wprowadzeniu nowej współprowadzącej to duże zaskoczenie, ale i odważny krok w stronę młodszej publiczności. Hi Hania, która ma zaledwie 21 lat, jest prawdziwym fenomenem w świecie mediów społecznościowych.

Na TikToku obserwuje ją ponad 2,2 miliona użytkowników, na Instagramie ma 1,3 miliona followersów, a jej kanał na YouTube śledzi ponad 730 tysięcy subskrybentów. To właśnie tam dzieli się codziennym życiem, pasjami i muzyką, która – jak sama przyznaje – od zawsze jest jej największą miłością.

Influencerka o swojej nowej roli: „To spełnienie marzeń”

Hi Hania nie ukrywa, że udział w „The Voice of Poland” jest dla niej ogromnym wyróżnieniem i jednym z najważniejszych momentów w karierze.

„Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam The Voice of Poland i czułam emocje uczestników – ten stres, ekscytację. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo The Voice of Poland jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego – być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. To doświadczenie od dawna było na mojej bucket liście” – powiedziała podekscytowana Hania.

Hi Hania – od internetu po telewizję

Choć większość widzów zna Hi Hanię z mediów społecznościowych i działalności w ekipie Genzie, influencerka od pewnego czasu rozwija także karierę muzyczną i aktorską. Na początku roku zadebiutowała w filmie „100 dni do matury”, gdzie zagrała jedną z głównych ról.

Teraz nadszedł czas na telewizyjny debiut w jednym z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce.

Zmiany w ekipie prowadzących

Wraz z dołączeniem Hi Hani do programu, widzowie nie zobaczą w tej edycji Jana Dąbrowskiego, który współprowadził wcześniejsze etapy. TVP uspokaja jednak fanów influencera – Janek nie żegna się z formatem na dobre.

Już wiosną 2026 roku ponownie pojawi się na antenie, tym razem jako prowadzący w 9. edycji „The Voice Kids”.

Emocje na żywo już w sobotę!

Etap Live Shows w 16. edycji „The Voice of Poland” zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Obok doświadczonych prowadzących i gwiazdorskiego jury, obecność Hi Hani ma przyciągnąć nową, młodszą publiczność i nadać programowi nowoczesnego charakteru.